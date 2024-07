При данни за локален руски пробив в Украйна: Имаше ли ядрена авария в Русия? (ОБЗОР-ВИДЕО)

Имаше ли или нямаше ядрена авария в Русия, в Ростовската АЕЦ? Този въпрос за известно време доминира новините, касаещи войната в Украйна специално през вчерашния ден. Изглежда обаче от наличните данни дори да е имало инцидент, той не е бил от съществено значение. Подобно на Actualno.com, журналистът Григор Лилов също разгледа данните за инцидент и заключи, че е възможно да се е случило нещо: "По моя информация обаче (все още не е надеждна), заради натрупването на водород с опасност от експлозия е имало изпускане на радиоактивен облак в атмосферата", казва той и сочи, че вероятно става въпрос Първи блок на АЕЦ Ростов.

"Ветровете на височина до 3 километра духат в южна посока, като посоката преминава през Ростовска област и източната част на Черно море. Те не засяга България и достигат черноморското крайбрежие на Турция към границата в Иран. На по-голяма височина ветровете са в север-североизточна посока към Волгоград и Саратов - милионни градове в централните райони на Русия.

Факт: радиационните станции по турското крайбрежие са отбелязали пик, макар и нисък в гама фонда на 17 юли – следващия ден от онзи, в който започнат проблемите в Русия. Нарастване на стойностите има и в близките станции в Украйна - например тази в Курск, Русия. В Агенцията на ООН по ядрена енергетика нямат данни за радиационна авария", добавя Лилов в коментара си: Слухове: Повишена радиация в Русия заради авария в Ростовската АЕЦ

Преди слуховете за ядрена авария да почнат да се разпространяват, дори руски пропагандно-военни телеграм канали като този на Тринадесетия (Егор Гузенко – руснак с боен опит в Сирия, биещ се в Донбас от 2015 година насам) заговориха, че след украинска атака с дронове е станала авария в Ростовската АЕЦ - била ударена подстанция по думите на Гузенко и тогава "сработила автоматичната защита" в АЕЦ-а. Казаното не беше подкрепено по никакъв начин с доказателства – в нощта преди съобщението за аварията имаше 9 свалени дрона над Ростовска област съгласно сводката на руското военно министерство: Масови проблеми с тока в Русия: Взрив в електроцентрала, спрян блок на АЕЦ (ВИДЕО)

Съгласно справка на руското военно министерство, тази нощ над Русия са свалени 27 дрона. 26 от тях са свалени в Ростовска област, а 1 – в Смоленска. Украйнските ВВС съобщиха за 13 свалени дрона "Шахед" от 13 изстреляни тази нощ от Руската федерация, но и 4 ракети "Искандер", за които няма данни да са свалени.

Именно в Ростовска област имаше и "спонтанен протест", както го описва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA – местни жители са отишли при офиса на местния доставчик на ток "Доненерго" с настояване подаването на електричество да бъде възстановено. Протестиращите са се оплакали, че вече 4 дни нямат ток – на място е дошла милиция: Взривове "късо съединение": Пореден град в Русия е без ток и вода (ВИДЕО)

На самия фронт в Украйна – интензивността на боевете си остава висока. За денонощието на 19 юли има 135 бойни сблъсъка, тоест с 5 повече на дневна база, съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Без изненада, двете най-горещи направления са Покровското и Торецкото. В Покровското направление е имало 36 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 19 руски пехотни атаки.

Поглед обаче първо към Северското направление, което е свързващо между Краматорското (Часов Яр, самото Краматорско направление е на юг, като Часов Яр е на 20-30 километра от боевете в Северското направление) и Лиманското направление (на север). Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке заяви на база руско 4-минутно видео, че руската армия напреднала над 3 километра и завоювала село Ивано-Даривка, като заговори за "вероятно мащабно изтегляне на украинската армия". Впоследствие Рьопке се поправи – получил информация от свои източници в украинската армия, че не било така и в западната част на Спирно имало украински позиции. Първоначалното му изявление съвпада с погледа за района на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" счита Ивано-Даривка за превзета т.е. 3 километра руски напредък, но и предупреждава, че вероятно украинците са на позиции в горския масив на природния резерват Ивано-Даривка т.е. на висок, укрепен още преди няколко години терен. "Разликата в надморската височина спрямо самото село е повече от 70 метра, а районът в близост до местното дере и река Сухая Плотва е блатист, така че руските части могат да заобиколят укрепения район на противника по фланговете, без да напредват през открит терен, след което ще може да бъде атакувана Виемка", обяснява "Рибар" - друг въпрос е дали ще се случи така и дали с артилерийски обстрел и използване на дронове от украинска страна на руската армия за пореден път ще ѝ се стъжни и ще има операции тип "пушечно месо". "Най-близките досега известни позиции на руската армия, било от Спирно (Спорно на руски), било от жп линията в района на Виемка, са на най-малко 3 километра. Перспективата за нападение на Виемка не само от юг, но и от изток вече е отворена. Покрайнините на Северск, който е важен украински укрепен район, са на по-малко от 7 километра", обобщава "Рибар". Ситуацията в Ивано-Даривка се уточнява, но Роздоловка е в руски ръце, пише популярният украински телеграм канал Deep State. А украинският генщаб отчита 11 руски пехотни атаки и посочва конкретно Виемка като едно от местата на боеве – селото е на запад от Ивано-Даривка и месеци наред в тези райони има боеве съгласно украинските сводки.

