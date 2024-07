Руско военно летище е в пламъци след атака с дронове (ВИДЕО)

26 свалени дрона на Ростовска област тази нощ - това съобщи официално руското военно министерство. Само че изглежда не се е разминало единствено с това.

Early this morning, Ukrainian attack drones struck Millerovo Airfield in Rostov Oblast, a major forward airbase near the Ukrainian border used by Russian strike aircraft.



The airbase is currently burning, with multiple massive fires along the flightline.