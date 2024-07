Зеленски към Стармър: Покажете лидерство, позволете да стреляме с ракети Storm Shadow по Русия (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се обърна към британското правителство на заседанието му на 19 юли и помоли министър-председателя Киър Стармър да „покаже лидерството си“ в подпомагането на Украйна да нанася удари с далечен обсег на територията на Русия.

Today, together with UK Prime Minister @Keir_Starmer, we discussed several important issues.



Key topics included the frontline situation and the urgent need for long-range weapons to protect our people’s lives. I also informed Prime Minister about the approval of Ukraine’s… pic.twitter.com/r1IvymXMT9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

Зеленски е първият чуждестранен лидер, който се обръща лично към кабинета в Обединеното кралство след американския президент Бил Клинтън през 1997 г. Той е и първият официален посетител, поканен на "Даунинг стрийт", откакто Киър Стармър беше избран за премиер по-рано през юли.

Зеленски иска да падне ограничението за западните оръжия

Киев би могъл да осигури по-добре позициите си на фронтовата линия, „ако ограничението за западните оръжия бъде отменено“, заяви Зеленски.

Today, I addressed the UK Cabinet and emphasized that London has the decision-making power to steer this war towards its end. And it will be the right conclusion—just and fair. pic.twitter.com/jXtnuC82LN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

На 1 юни САЩ дадоха разрешение за използване на американски оръжия, включително HIMARS, за нанасяне на удари по цели в Русия, разположени на не повече от 100 км навътре в страната. На Украйна все още ѝ е забранено да използва ATACMS и други оръжия с далечен обсег на действие, доставяни от САЩ, за нанасяне на удари по-навътре в Русия.

Обединеното кралство е предоставило на Украйна ракети Storm Shadow, които имат обсег до 250 км и за които се съобщава, че са били използвани за поразяване на военни цели в окупирания Крим.

Що се отнася до ракетите с далечен обсег на действие, Зеленски заяви пред Стармър, че „все още ни липсва основният отговор на този въпрос“, предаде The Guardian.

Отговорът на британците

По-рано през юли Стармър заяви, че Украйна сама решава как да използва британските ракети, но заяви, че те трябва да се ползват „в съответствие с международното хуманитарно право“ и „за отбранителни цели“.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли повтори това мнение, когато бе запитан от BBC днес, 19 юли. Той каза, че предоставянето на оръжия от Обединеното кралство на Киев „не изключва възможността те да поразяват цели в Русия, но това трябва да бъде направено от украинците и трябва да бъде направено в параметрите и границите на международното хуманитарно право“.

От "Даунинг стрийт" не потвърдиха окончателно дали Storm Shadow могат да бъдат използвани от Украйна за нанасяне на удари по руска територия като част от усилията на страната да се защити, съобщи Independent.

Защо Зеленски е в Обединеното кралство?

Зеленски пристигна във Великобритания на 18 юли, за да участва в срещата на върха на Европейската политическа общност в двореца Бленхайм в Оксфордшир.

На срещата на върха той заяви, че решението на Запада да позволи на Украйна да поразява цели на територията на Русия по украинската граница, не е довело до ескалация, а по-скоро е спряло разширяването на войната.

Преди това Зеленски каза, че отмяната на ограниченията ще доведе до „незабавен резултат“ и че може да ускори контранастъплението на Украйна в окупираните от Русия територии.

Киър Стармър публикува своя снимка с украинския президент в профила си в X и определи посрещането на Зеленски на "Даунинг стрийт" като „чест“. Британският премиер каза, че страната му планира да удвои помощта си за Украйна.

An honour to welcome you to Downing Street, President @ZelenskyyUa 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ktf0f3fSpX — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 19, 2024

"Наистина оценявам факта, че нашите министри току-що подписаха договор за подкрепа на отбранителната промишленост. Винаги трябва да имаме предвид, че сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната между Украйна и Обединеното кралство е от значение", обяви Зеленски в своя профил в X и покани Стармър да посети Украйна. Украинският лидер благодари на Лондон за помощта.