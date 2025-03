Примирие в Украйна - кашата и грешките в превода: Версиите на САЩ и Русия са различни

Очакваните с много надежди преговори между Украйна, Русия и САЩ като основен посредник между двете страни за постигане на поне частично примирие, които се проведоха в Саудитска Арабия, са вече завършени. Как обаче - прочитът е различен и то в много ключови аспекти. Защото има две договорки за примирие в Украйна:

Спиране на ударите по енергийна инфраструктура, което руският диктатор Владимир Путин предложи, докато Украйна и президентът ѝ Володимир Зеленски многократно обявиха, че са готови на по-широко примирие - първо спиране на огъня по въздух и вода, а вече и пълно спиране на огъня навсякъде. Примирие в Черно море, за да се възобнови търговията със селскостопански продукти и торове, включително руски.

Белият дом и Кремъл говорят различно

Официални съобщения какво е договорено вече има както от Белия дом, така и от Кремъл. Има и ключова разлика!

В съобщението на Белия дом няма никъде упоменаване на срок кога влиза в сила спирането на огъня в Черно море. Нещо повече - не е посочено изрично при какви условия, казва се само, че САЩ ще възстановят достъпа на руските селскостопански продукти и руските торове до световните пазари и ще намалят разходите по застраховки за руски търговски кораби (не е много добре уточнено дали става въпрос за кораби със селскостопански товар и/или торове, но изглежда се подразбира) и че ще улесни достъпа на руски селскостопански продукти и торове до пристанища и "системи за разплащане". С други думи, не е посочена изрично най-голямата и известна система за банково-финансови операции SWIFT, от която Русия беше поголовно изключена.

В съобщението на Кремъл е съвсем друго. Първо, има изрично уточнение, че мир за търговията със селскостопански продукти и торове в Черно море ще има чак като влязат в сила следните условия:

Да се махнат санкциите срещу "Роселколхозбанк" и други финансови организации, участващи в осигуряването на операции по международна търговия с храни (включително рибни продукти) и торове, да се свържат те отново със SWIFT (международната система за банково-финансови операции).

Да се махнат ограниченията върху транзакциите за търговия със селскостопански продукти и торове.

Да се махнат санкциите за фирми, произвеждащи и изнасящи храни (включително рибни продукти) и торове, както и премахване на ограниченията върху работата на застрахователните компании с хранителни товари (включително рибни продукти) и торове.

Да се махнат ограниченията за обслужване на кораби в пристанища и санкции срещу кораби под руски флаг, участващи в търговията с храни (включително рибни продукти) и торове.

Да се махнат ограниченията за доставки за Руската федерация на селскостопанска техника, както и други стоки, използвани в производството на храни (включително рибни продукти) и торове.

Освен това, за споразумението за спиране на ударите по енергийна инфраструктура Кремъл изрично казва: "Русия и Съединените щати се споразумяха да разработят мерки за изпълнение на споразуменията между президентите на двете страни за забрана на удари по енергийни съоръжения в Русия и Украйна за период от 30 дни, считано от 18 март 2025 г., с възможност за удължаване и оттегляне от споразумението в случай на неспазване от една от страните". От американска страна няма нищо такова официално съобщено, специално за срок от 18 март нататък!

Зеленски: Знам, че руснаците пак не спазват

Украинският президент Володимир Зеленски коментира случилото се - споразумение директно между Украйна и Русия за примирие няма, има споразумения между Украйна и САЩ и Русия и САЩ. В споразумението на САЩ с Украйна се казва на практика същото, каквато е американската версия на споразумението с Русия.

Още преди официалното съобщение от Белия дом, Зеленски уточни, че договорките на САЩ с Украйна и Русия се различават, макар и не много. Специално за Черно море, украинският президент уточни, че е постигната договорка да няма военни действия, обаче наблегна на това, че за Украйна е много важно да няма обстрели и по инфраструктура - Зеленски има предвид пристанищна инфраструктура. Украинският държавен глава изрично подчерта, че Украйна и САЩ са говорили да няма удари по пристанищна инфраструктура. Специално пристанището в Одеса е многократно обстрелвано от руснаците, много често с балистични ракети "Искандер-М". В официалното съобщение на Белия дом няма изрично посочване на пристанищната инфраструктура в Черно море като защитена от удари цел, а Зеленски уточни - Украйна се надява, че спирането на огъня по цивилни кораби в Черно море означава спиране на обстрелите и по черноморската украинска пристанищна инфраструктура:

Zelenskyy revealed details of negotiations with the United States in Saudi Arabia. pic.twitter.com/CQedN6uW7u — WarTranslated (@wartranslated) March 25, 2025

За енергийната инфраструктура, Зеленски беше много ясен: Край по ударите на всичко, което се води "енергетика" - "и нашата, и тяхната". Украинският президент дори допусна трети страни да са наблюдатели на спазването на примирието в Черно море - досега Кремъл официално дума не е обелил за това:

⚡️ The Black Sea and energy ceasefire takes effect today: "We won’t strike their energy, they won’t strike ours," – Zelensky said.



Both sides have agreed not to target each other’s energy infrastructure. If Moscow breaks the truce, Ukraine will ask Trump for weapons and new… https://t.co/SOPfFj9Zn2 pic.twitter.com/WfnDDe1POV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2025

"Още веднъж казвам - готови сме бързо да преминем към пълномащабно спиране на огъня и после да направим следващите стъпки към справедлив и устойчив мир", заяви Зеленски и добави: В украинско-американското споразумение за примирие последната точка е САЩ да помогнат да бъдат върнати украинските деца (отвлечени от Русия), а в руско-американското споразумение последната точка е САЩ да помогне руските селскостопански продукти и торове да се върнат на международните пазари - т.е. да се вдигнат наложени срещу Русия санкции заради подпалването на пълномащабна война от Владимир Путин срещу Украйна. Освен това, Зеленски подчерта, че украинското разбиране е САЩ да наблюдават спазва ли се примирието в Черно море и за удари по енергийната инфраструктура и ако не се спазва, след като Украйна представи на Доналд Тръмп факти и доказателства, той да упражни натиск върху Путин: Зеленски: Ако Русия наруши споразумението за Черно море, ще поискаме санкции и оръжия (ВИДЕО)

🇺🇸🇺🇦 BREAKING: The 30-day ceasefire in the Black Sea and the ban on strikes against energy infrastructure take effect today



If Putin breaks the ceasefire, Zelensky says he’ll ask Trump for weapons and sanctions.



🗣️ “Ukraine gave the U.S. a list of sites that must not be… pic.twitter.com/nDIzQicvnW — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2025

За земя и територии нямаме никакви споразумения. Нашата стратегия е ясна - непризнаване на окупирани украински земи за руски, подчерта още Зеленски:

‼️ "There are no questions about our territories. It doesn't matter what Russia says." — Zelensky on Russia's claims to occupied regions. Zelensky also expressed concern over the U.S. discussing Ukrainian territories with Russia without Ukraine's involvement.



"We have had no… pic.twitter.com/Zvpr75wfMD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2025