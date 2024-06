Проблемите с Кримския мост пред Русия растат: Оценки

По думите на Плетенчук пред "Апостроф", успешната украинска атака срещу двете фериботни линии от Керч до Русия е намалила възможностите на руската армия да осъществява логистика на 25% от иначе възможното. Логистика има само през жп пътя на Кримския мост – но фериботните линии са пренасяли три пъти повече. А алтернативната жп линия през окупираната част на Украйна от Крим до Ростов още не е изцяло готова: Ракети засипаха цели при Кримския мост, пожар в Москва, руски дронове и ракети удариха Украйна

Плетенчук коментира, че руснаците едва ли ще рискуват да натоварят много допълнително жп пътя на Кримския мост, тъй като двете атаки срещу него от началото на войната са го повредили съществено и все още е рисково да минават прекалено тежки товари.

Според оценка на британското разузнаване, и двата жп ферибота и кейовете, които ползват в Керч, имат съществени щети след украинската ракетна атака от 29 май – толкова големи, че не могат да се ползват. Това почти сигурно е основната военна логистика за Русия за Крим – заради много сериозните мерки за сигурност на Кримския мост, които отнемат много време за прилагане и биха бавели много доставките. Всичко това значи най-вероятно сериозен недостиг на гориво за руските сили на Кримския полуостров – успешният украински удар показва, че макар Русия да инвестира много в ПВО, това не е достатъчно, казват британците: Пет катера и два ферибота: Унищоженията край Кримския мост явно са още повече (ВИДЕО)

