Русия пази Кримския мост по нов начин: Украинска оценка

По думите на Плетенчук пред "Еспресо", доскоро Руската федерация е използвала над 10 плавателни съда (кораби и катери) за охрана на съоръжението. Сега вече няма нито един.

Какво тогава защитава моста? Все повече нови прегради - шлепове и баржи, които биват потопявани и разполагани около съоръжението:

Russia continues adding barriers around the Crimean bridge to defend against Ukraine’s naval drones. pic.twitter.com/Ynpf5zCD8x