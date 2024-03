Продължава флиртът между папата и Кремъл (ВИДЕО)

Повод за това е поздравът от страна на руското посолство при Светия престол, което изрази най-добрите си пожелания на папата по повод годишнината.

От посолството определят 87-годишния Франциск като „истински защитник на хуманизма, мира и традиционните ценности“. Папата "е един от малкото лидери с наистина стратегическа перспектива за световните проблеми", се добавя в съобщението на посолството.

Поздравленията идват на фона на неотдавнашния спор около интервю на папата за Украйна.

Папата използва изображението на бяло знаме в интервю за Radio Télévision Suisse (RTS), за да призове Киев да има смелостта да преговаря за прекратяване на войната от руската инвазия през февруари 2022 г.

Впоследствие Ватикана уточни, че Франциск не е искал Украйна да се предаде.

Киев обаче реагира гневно, като украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че страната му никога няма да издигне друго знаме, освен националния си флаг в жълто и синьо. ОЩЕ: Никаква капитулация пред Злото: Критики за призива на папата Киев да вдигне "белия флаг"

Официалният информационен канал на Ватикана

също честити годишнината от избирането на Франциск на папския престол.

От службата публикуваха специално видео за годишнината, в което правят поглед назад към изминалата година, през която папата отправи безброй призиви за мир в Украйна и Светите земи и отбеляза Световния ден на младежта в Португалия. ОЩЕ: На никой украинец не му хрумва да се предаде: Украинската гръкокатолическа църква към папата

