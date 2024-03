На никой украинец не му хрумва да се предаде: Украинската гръкокатолическа църква към папата

"Украйна е ранена, но непокорена! [...] Украйна е измъчена, но стои и ще устои! Повярвайте ми, на никого не му хрумва да се предаде, дори там, където днес се водят боеве - чуйте нашите хора в Херсон, Запорожие, Одеса, Харков, Суми! Защото ние знаем, че ако Украйна, не дай си Боже, бъде дори частично превзета, границата на смъртта ще се разшири. Всички сте гледали страшните кадри от Буча. Това беше само началото. Те [руснаците] искаха да потопят в кръв целия Киев. Ако не беше смелостта на нашите момчета и момичета и странната Божия сила, която тогава витаеше над Киев, вероятно нямаше да бъда при вас днес", каза Святослав на 9 март пред събрали се енориаши в църквата "Свети Георги" на УГКЦ в Ню Йорк.

Той добави, че тези, които не вярват в победата на Украйна, нямат достатъчно вяра в Бог, който живее в сърцето на украинския народ.

Същевременно полският външен министър Радослав Сикорски също се обърна към папа Франциск след изявленията му, с доста остър коментар в социалната мрежа Х. Припомняме, че папата заяви, че Украйна трябва да намери куража да развее бялото знаме и да поиска мирни преговори.

"А какво ще кажете за баланс да призовем Путин да има куража да изтегли армията си от Украйна?", написа Сикорски. Защото, добави той, ако Путин изтегли войските си от Украйна, "мирът ще дойде веднага, без да са необходими преговори".

How about, for balance, encouraging Putin to have the courage to withdraw his army from Ukraine?

Peace would immediately ensue without the need for negotiations. https://t.co/gWNYSUt79u