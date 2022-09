Проруската власт в Херсонска област се обърна към Путин с молба за присъединяване към Руската федерация

В обръщението си Салдо твърди, че референдумът в региона е проведен "в съответствие с всички общопризнати принципи и норми на международното право", цитира го контролираната от Кремъл руска медия Известия.

„Като ръководител на Херсонска област, въз основа на волята на жителите на нашата област, се обръщам към президента на Руската федерация Владимир Владимирович Путин с предложение да приеме Херсонска област като част от Руската федерация“, каза Салдо в изявление, публикувано в канала му в Telegram.

В същия ден ръководителите на сепаратистките Луганска и Донецка народни републики (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин също се обърнаха към Путин с молба да разгледа присъединяването им към Русия. Двамата заминаха за Москва, за да оформят правната част на този акт.

#Russian media published the moment of the approval by the so-called "Central Election Commission" of the results of the "referendum" on the self-proclaimed "#Donetsk People's Republic" joining the #Russia. The video also shows the reaction of collaborator Denis #Pushilin. pic.twitter.com/GTfm0MUOIm