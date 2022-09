ЕС отхвърля "референдумите" в Украйна и обявените резултати

"Това е поредното посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна, насред постоянни нарушения на човешките права. Поздравяваме за смелостта украинците, които продължават да устояват на руското нашествие", допълни Борел.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose&resist Russian invasion.