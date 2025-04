Противоречията в плана на Тръмп за мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски е виновен, не Путин – за пореден път това е внушението, което отправя американският президент Доналд Тръмп, след като така и не може да намери истинско устойчиво решение за мир в Украйна. Поредните предложения, които излизат по медиите, но не и официално, категорично са в полза на Путин – най-малкото с признаването де юре на украинска земя за руска, по-специално Крим. Това автоматично означава международно признание на спечелена с война и кръв земя, което е в противоречие с всички харти на ООН. Самият Тръмп публично, пред камери, не признава, че иска от Украйна да признае Крим за руска земя – Още: Окончателното мирно предложение на Тръмп: Тежки изисквания към Украйна

Trump says Russia is ready for peace and Zelensky is the problem? He needs to pull the crap out of his eyes and see what happened in Ukraine last night—Russia bombed cities, murdered civilians, set homes on fire. This is terrorism. These are murderers who should be defeated, not… pic.twitter.com/D3dfw3BhKk