Бившият главнокомандващ на полските сухопътни сили генерал Скипчак заяви в телевизионно интервю, че руският анклав Калининград е изконна полска територия и е незаконно окупирана от 1945 година насам. За тази територия Полша има законови претенции, смята Скипчак. Припомняме, че според оценки на НАТО в Калининград има руско ядрено оръжие.

Друга важна за Русия тема – Курилските острови, също изглежда почва да става гореща. Заради наложените от Япония санкции срещу Руската федерация след започването на войната срещу Украйна, Москва спря преговорите за мирен договор и уреждането на окончателен статут на Курилските острови. Известният с проруските си позиции японски сенатор Мунео Сузуки предупреди пред вестник Shukan Gendai, че това тласка Япония още повече в сферата на влияние на САЩ и че може да се стигне до ескалация и съвместна японско-американска операция за Курилските острови. Японският премиер Фумио Кишида вече заяви, че прекъсването на преговорите е неприемливо.

По непотвърдена информация, азербайджанската армия е почнала операции в размирния район Нагорни Карабах. Припомняме, че там буквално имаше война между Армения и Азербайджан през 2020 година и Русия влезе с военни сили, за да осигури мир.

На този фон заместник-председателят на Московския общински съвет заяви, че "денацификация" е необходима и по отношение на Прибалтика, Полша, Молдова и Казахстан – за да бъде устойчиво осигурена безопасността на руския народ след "операцията" в Украйна. Въпросният общински съветник обаче признава, че не е работа на Московският общински съвет да се занимава с темата.

