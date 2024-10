"Путин, х*йло": Грузинците посрещнаха Орбан с освирквания (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е считан за най-яркия изразител в ЕС на политиката на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, беше бурно освиркан при визитата си в Грузия.

Meanwhile, Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrived in Tbilisi. He was met at the airport by Georgian Deputy Prime Minister Levan Davitashvili.



Earlier, the EU emphasized that it had not given Orban any mandate to visit Georgia, as it is solely within the framework of… pic.twitter.com/6RUoGbDCWO