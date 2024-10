Заради изборните манипулации : Хиляди грузинци протестират в Тбилиси (ВИДЕА)

Хиляди грузинци се вслушаха в призива на проевропейската опозиция за масови демонстрации и излязоха по улиците на 28 октомври, съобщи АФП.

Протестиращите обвиняват управляващата партия „Грузинска мечта“, че е манипулирала резултатите от парламентарните избори на 26 октомври, пише БГНЕС.

Грузинският президент отказа да признае резултатите от изборите за парламент в Грузия

Малко по-късно грузинската опозиция обяви протестната акция в Тбилиси за приключена. Химнът на Грузия и Европейския съюз прозвуча на булевард Руставели в Тбилиси, с което протестната акция приключи.

