"Путин ме баламосва": Ефектът Зеленски върху Тръмп унизи дори Орбан във Ватикана (ОБЗОР - ВИДЕО)

Владимир Путин изглежда ме разиграва и трябва да действам по различен начин с него. Тази констатация на американския президент Доналд Тръмп безспорно прикова вниманието, особено след като той се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски във Ватикана, на погребението на папа Франциск I, при това, така да се каже, при затворени врати. Моментално последва реакция – сенатор Линдзи Греъм, едно от видните оръжия на републиканците, излезе с коментар.

Какъв коментар – готови сме със законопроект, подкрепен и от демократите, с който да наложим допълнителни мита на всяка държава, която купува руски петрол и газ. Осигурил съм подкрепа от 60 сенатори – ще придвижим законопроекта с голямо мнозинство, ако Русия не се стреми към справедлив, честен и дълготраен мир в Украйна. Греъм написа всичко това в личния си профил в социалната мрежа "Х": Тръмп: Путин май не иска да спре войната, разиграва ме - с него трябва да се действа различно

I very much appreciate @POTUS @realDonaldTrump and his team working diligently to end the war in Ukraine — that was created by Putin’s barbaric invasion — in an honorable and just way.



As to additional sanctions on Putin’s Russia, I have bipartisan legislation with almost 60… pic.twitter.com/pB55pN1JBM — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 26, 2025

Ефектът от присъствието на Зеленски във Ватикана изглежда обаче не се изчерпа само с това. Един от най-видните поддръжници на Путин в Европа в лицето на унгарския премиер Виктор Орбан преживя унижение по протокол. Именно заради Зеленски, Ватикана наруши протокола при погребението на папа Франциск I и постави украинския президент на първи ред сред гостите, а Орбан отиде чак на пети. Ако протоколът беше спазен както трябваше по принцип, Зеленски трябваше да е на трети ред – лидерите трябваше да са подредени по азбучен ред, но украинският президент беше сложен в близост до Тръмп:

The Vatican broke protocol to seat Zelensky next to Trump and Macron in the front row at Pope Francis’s funeral, The Telegraph reports. Leaders were being seated alphabetically by their country’s name in French, meaning Zelensky should have been in the third row, but he was moved… pic.twitter.com/8IdGibj6QB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Най-вероятно Русия подготвя систематично използване на мотоциклети и мотори при военните си операции в Украйна. За това специално за Покровското направление предупреди преди 2 дни украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Но междувременно руското военно министерство публикува кратък видеоклип, в който руски войник тренира с мотор как да напредва под вражески огън. Това кара ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – да предполага, че руското военно командване развива доктрина за ползване на мотори в Украйна. Говорителят на украинското командване „Харков“ подполковник Павло Шамшин съобщи, че украинското разузнаване е забелязало, че руската армия обучава войниците си на бойни тактики с мотоциклети, което предполага, че руските сили вероятно ще използват все повече мотоциклети в щурмови операции в Украйна през лятото и есента на 2025 година. Шамшин признава, че с мотоциклети войниците са по-бързи и маневрени във вечната борба срещу FPV дроновете, обаче двигателите на машините са шумни и съответно украинските оператори на безпилотни машини получават рано-рано предупреждение за атака. А защо мотоциклети – руската бронирана техника намалява все повече, повече подробности вижте в този материал: Танковете и БТР-те са кът: Руската армия се качва масово на мотори в Украйна (ВИДЕО)

The SBU burned three Russian tanks.

Fighters from the SBU’s “A” Center attacked several pieces of Russian armor. Drone operators destroyed three tanks, one of which detonated. pic.twitter.com/R75fTfCLR3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2025

Иначе интензивността на боевете в Украйна пак се повиши, но нивото е далеч от най-тежките дни в началото на годината. Общо на 26 април са станали 174 бойни сблъсъка, с 18 повече на дневна база. Руската армия е хвърлила 202 управляеми авиационни бомби (КАБ) за денонощието, като след Великденските празници не падат под 200 – на дневна база са с 10 по-малко. 37 от бомбите са хвърлени на руска територия, в Курска област, което повдига въпроса защо, след като уж Курска област изцяло била върната от руската армия. Руският артилерийски обстрел е понамалял – 5000 изстреляни снаряда т.е. над 1000 снаряда по-малко на дневна база. Руснаците са използвали почти 2500 FPV дрона-камикадзе т.е. 900 по-малко на дневна база, сочат обобощените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб – Още: Русия е възвърнала изцяло контрола над Курска област, твърди Москва

Най-много руски пехотни атаки отново е имало в Покровското направление – 68 руски пехотни атаки са били отбити там през последните 24 часа. Още 13 са станали в Новопавловското направление, което е южно на Покровското – руснаците пълзят от юг на север, в опит да обкръжат от югозапад село Константинопол и най-после да прекъснат устойчиво магистралата Запорожие – Донецк, с което да съсредоточат изцяло натиска по южната дъга на Покровското направление без да се разсейват повече с бойни задачи и да хабят сили и средства в Югозападна Донецка област. Цели 29 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, а 22 – в Лиманското. 15 руски пехотни атаки са спрени в Курска област, 13 руски пехотни атаки е имало в Краматорското направление, по целия фронт в Часов Яр и около града, обобщава украинският генщаб.

Специално за Торецкото направление "Офицер+" повтаря в общи линии констатация на украинския о.з. полковник Константин Машовец – с всички сили руската армия се мъчи да пробие през по-големия язовир югоизточно от Константиновка и на запад от Торецк и Нелиповка. Това направление и Часов Яр са взаимносвързани – ако загубим едното, губим и другото, казва "Офицер+". Каналът специално хвали бригадата "Азов" (12-та бригада), която продължава не само да удържа позиции при Торецк, но и да контраатакува ефективно в града, като не позволява на увеличаващите се с нови подкрепления от Новопавловското направление руски сили да пробият решително - Противоречията в плана на Тръмп за мир в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Добри новини за украинците в Купянското направление – извършени са контраатаки по места и руските опити за по-сериозно настъпление не се получават. През април руското командване насочи повече вниманието си към съседното на юг Лиманско направление, с опити за пробив в най-южната част на Купянското направление, към Борово, през село Ново на север – дотук няма успех:

Kupyansk front: Russian forces attempted an attack using quad bikes, but soldiers of Ukraine’s 14th Mechanized Brigade made sure it ended in failure.



In addition to this, there are some parts in this direction where Ukrainian forces regained previously lost positions. pic.twitter.com/7H1aSHLg3R — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2025

Според ISW най-вероятно руската армия е успяла да си върне село Поповка в Белгородска област. То е важно, защото от него би могло да се застрашат флангово руските сили в Курска област, при Гуево. А "Офицер+" отбелязва нещо важно - по границата между Курска и Сумска област на места украинската армия е навътре в Курска област, на места руската армия е навътре в Сумска област, защото теренът не е равно поле, има по-изгодни позиции и съответно отбрана и нападение и от двете страни се организират според тях, затова е смешно да се говори как Курска област вече била изцяло руска:

И тази нощ не се размина без руски въздушен удар, поразил цивилни и гражданска инфраструктура в Украйна. В Павлоград е загинал мъж и е ранено 14-годишно момиче, след като руснаците са уцелили две жилищни сгради. Уцелено е животновъдно предприятие – убити са 500 селскостопански животни, съобщава украинската спешна служба – Още: Картите на масата: Плановете на Тръмп срещу тези на Украйна и Европа, Русия дебне (ОБЗОР – ВИДЕО)