Путин най-после излезе да коментира взривените мостове, Зеленски с ново предложение към него

Едва днес, 4 юни, руският диктатор Владимир Путин коментира взривяването на двата моста в Курска и Брянска области, като заяви, че това е имало за цел да провали мирните преговори с Украйна. Той нарече взривяването целенасочена атака срещу цивилното население, добавяйки, че "нелегитимният режим в Киев се изражда вече в терористична организация". "Мирът означава загуба на власт. А властта за този режим, очевидно, е по-важна от мира и живота на хората, които те изобщо не смятат за хора", заяви Путин. Диктаторът не каза и дума за убиваните от неговите военни цивилни в Украйна - смята ли ги за хора, техният живот има ли някаква стойност за него. Припомняме, че на 31 май в 22:50 ч. на железопътната линия Вигоничи-Пилшино в Брянска област в резултат на взрив се срути автомобилен мост, а на 1 юни окоол 3:00 ч. през нощта бе вдигнат във въздуха и железопътен мост в Железногорския район на Курска област.

Друго, което Путин заяви днес:

"Неотдавна Киев и неговите съюзници мечтаеха за стратегическото поражение на Русия. Сега, отстъпвайки с тежки загуби, те се обръщат към тероризма, докато искат 30 или 60-дневно прекратяване на огъня. Как могат да продължат преговорите при такива условия? Кой преговаря с тези, които залагат на терор, само за да използва паузата, за да се превъоръжи и да подготви нови атаки?"

