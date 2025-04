Путин обяви великденско примирие (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин обяви великденско примирие, съобщиха от пресслужбата на Кремъл.

По време на среща в Кремъл с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов Путин е изслушал неговия доклад за обстановката на фронта и е съобщил, че Русия ще преустанови всички военни действия от 18:00 часа на 19 април до 00:00 часа на 21 април, се казва в съобщението.

Според Путин решението е взел "воден от хуманни съображения". В същото време военните трябва да са готови да "отблъснат евентуални атаки или провокации", добавя диктаторът.

Русия ще спре всички военни действия, като предполага, че "украинската страна ще последва нашия пример".

"Нашето решение за великденското примирие ще покаже колко искрена е готовността на киевския режим и неговото желание и способност да спазва споразуменията и да участва в мирните преговори", каза още диктаторът.

