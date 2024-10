Путин отложи връщането на Курска област, има нов краен срок - украински присмех (ВИДЕО)

Връщането на Курска област изцяло под руска власт се отлага – крайният срок вече не е 30 октомври, 2024 година, а 1 февруари, 2025 година. За сметка на това, до 25 февруари, 2025 година, трябвало Курска област не само да е в руско владение, но и в украинската област Суми да има буферна зона. Това пише "РБК-Украйна", като базира материала си на данни от украинското разузнаване.

Към момента, Москва вече е събрала над 40 000 войници, за да освободи Курска област. Нещата обаче не вървят въобще по план, въпреки някои малки руски успехи - трябваше да стане до средата на октомври, а не стана, иронизира "РБК-Украйна". Припомняме, че на 27 август, 2024 година главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски обяви, че украинската армия контролира 1300 квадратни километра руска територия (в Курска област). Към момента, по украински данни, ВСУ твърдо контролира около 700 квадратни километра, текат боеве в рамките на още около 350 квадратни километра, които не са под ничие владение (пример са битките в района на Любимовка, където руснаците настъпиха, но най-новите данни сочат, че сега украинците си връщат позиции), а останалите вече са върнати от руската армия.

A mechanized column from the 36th Marine Brigade, supported by tanks, is assaulting a Russian stronghold near Zeleny Shlyakh in the Kursk region. A fierce battle between both forces is recorded. pic.twitter.com/cnbhKGUKi6