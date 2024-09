"Върнете Курск до 30 октомври": 226 руски пехотни атаки в Украйна, руски страх от атака в Белгород

Нов рекорд от руски пехотни атаки за едно денонощие в Украйна - 226 бойни сблъсъка отчете украинският щаб за денонощието на 19 септември. Това е абсолютен рекорд във войната в Украйна - при това без да броим операция "Курск".

Продължава и операция "Курск" - новината за отбелязване там е дело на "РБК Украйна". Медията съобщава следното - 37 000 руски войници, които сега са в Курска област, трябвало да отблъснат украинската армия от заетите вече позиции до средата на октомври, 2024 година и да установят позиции по границата до 30 октомври т.е. ефективно дотогава да изтласкат частите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които се намират в Курска област. Вече многократно имаше анализи, че на Русия ще ѝ трябват поне 50 000 и даже повече войници (имаше и оценки за 80 000), за да може да се надява да си върне Курска област с военни действия. А според "РБК Украйна", руското военно командване искало да натрупа сили в съотношение 5:1 спрямо украинската армия в Курска област, но контраатакуващи операции почнали преди това - от 10 септември, като резултатът от тях дотук е нулев: И без западни ракети Украйна стъжнява живота на Русия: с тях – още повече (ОБЗОР - ВИДЕО)

Kursk and border operations - Day #46 - No significant movement from both sides in the past 24 hours. -- An overview of all events happening in Kursk and other border regions, combined in this thread. pic.twitter.com/K4zzEiEC97

На този фон, говорителката на руското МВнР Мария Захарова обяви, че украинската армия направила концетрационни лагери в Курска област. Имало "данни и свидели", но Захарова не показа нито данни, нито до нея застанаха свидетели. Всичко обаче се документирало:

Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova claimed that Ukrainian forces have created "concentration camps" in the Kursk region, where local residents are forced at gunpoint into such camps. She alleged that this affects those who didn't manage to leave dangerous… pic.twitter.com/gcS0Hpm3XH