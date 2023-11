Путин подкрепи трансджендърите (ВИДЕО)

Говоренето на руския президент обаче подсказва колко всъщност е искрен – защото той говори за сексуални малцинства като използва и определението "превъплъщенец" (transformer).

Още: Авторката на "Хари Потър" предпочита затвора пред това да нарече трансжена жена

"Това е животът. Лошото е ако само тези хора печелят", констатира Путин, след като поразсъждава как на Запад, за да спечелиш нещо (политически), ти трябва да говориш, пишеш или показваш нещо от живота на сексуалните малцинства. Той говори на Деветия международен форум "Обединени култури" в Санкт Петербург и коментира темата след въпрос на режисьора Емир Кустурица - за "квотите" за награди в изкуството за хора с различна сексуална ориентация.

По отношение на трансджендърите - отдавна е научно доказано какво е "полова дисфория". Това е състояние на обективна реалност - изключително малък процент хора на планетата, но съществуващ, които буквално страдат, защото са в мъжко/женско тяло, а се чувстват наобратно. Този малък процент обаче не означава, че следва проблемът им да се превръща буквално в индустрия със съвсем други цели - уникален филм по темата, ВИЖТЕ: "Какво е жена?": Филмова сензация, която взриви мрежата (ВИДЕО)

Тексас забранява трансджендър процедурите за непълнолетни

"Transgenders, transformers..." Is this person 13 or 71 years old?



Regardless, this is classic putin "extending a hand to minorities" in front of an international audience. In reality, though, this person is a petty homophobe, the sort of type that ceased existing in developing… pic.twitter.com/XZ7IeXQdE5