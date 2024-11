Путин поздрави Тръмп и заяви, че е готов за контакти с него (ВИДЕА)

Владимир Путин заяви, че е готов да проведе разговори с Доналд Тръмп. Той го поздрави за победата му на президентските избори в САЩ.

„Използвам възможността да го поздравя с избирането му на поста президент на САЩ“, каза Путин в изказване пред форума „Валдай“ в Сочи.

