Путин призна, че руски ракети са ударили граждански цели в Суми и Кривой Рог (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин съвсем открито призна, че руските ракетни атаки срещу Суми и Кривой Рог (на Цветница - 13 април, и на 4 април), при които загинаха общо 56 души, сред които 9 деца на детска площадка в родния град на украинския президент Володимир Зеленски, са били нанесени по граждански обекти. Защо обаче станало това, руският диктатор намери оправдание - там имало военни цели. А Путин коментира темата предвид предложението на украинския президент Володимир Зеленски за пълна пауза на далекобойните въздушни удари по гражданска инфраструктура за 30 дни - Още: "Тишина и благодат": Т. нар. Великденско примирие в Украйна отвътре (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според Путин, специално ударът срещу Суми бил отмъщение за украинската операция "Курск" - защото тогава била награждавана 117-та бригада на Териториалната отбрана на Украйна, която участва в операцията. Само че украинските власти потвърдиха за смъртта на само един военен при този удар, при това полковник и то не от 117-та бригада - военнослужещ от бригадата обаче каза пред The Washington Post, че шестгодишната му дъщеря е една от 129-те ранени от шрапнели от касетъчни боеприпаси при удара. Заради тази церемония по награждаване, последва уволнение на висш украински чиновник - Още: След скандала с награждаването на военни Зеленски уволни началника на Сумска област

"Що се отнася до предложението да не се удрят обекти на гражданската инфраструктура, това трябва да се реши. Например, всички са добре запознати с атаката на нашите руски въоръжени сили срещу конгресния център на университета в Суми. Това граждански обект ли е или не? Граждански. Но имаше церемония по награждаване на тези, които са извършили престъпления в региона на Курск. Както частите на украинските въоръжени сили, така и националистите. Тези хора, които смятаме за престъпници. Това беше направено, за да ги накажем", каза той, отговаряйки на придворния си репортер Павел Зарубин (ВИДЕО - само за абонати на Телеграм, логнати в профила си).

Още: Некадърност: Захарова се саморазкри с лъжа за Суми (ВИДЕО)

Украйна обаче не остана длъжна на Русия и удари поделенията и на двете руски бригади, изстреляли смъртоносните ракети по Суми - Още: "Няма да оставим изметта, убиваща народа ни": Украйна пак подпали руска бригада, избила десетки в Суми (ВИДЕО)

Путин коментира и руския удар в Кривой Рог на 4 април, при което според украинските власти загинаха 21 души, 9 от които деца: "Или хората, които заслужават най-тежкото наказание за престъпленията си (бел. ред. - кои точно са тези хора?), правят някакво събиране в ресторант. Това също се е случвало. Ресторантът се използва за събирания, срещи, конференции, хората празнуват нещо там, пият водка и така нататък. Е, там също е нанесен удар. Това цивилни обекти ли са? Цивилни. Но каква е целта" (ВИДЕО - само за абонати на Телеграм, логнати в профила си). Каква е целта добре показаха видеокадри от охранителните камери на въпросния ресторант, който беше засегнат само от взривна вълна, но руската уж високоточна ракета с касетъчни боеприпаси порази детска площадка на 100-тина метра от ресторанта - Още: "Ресторантът-команден център на западни военни инструктори" в Кривой Рог: ВИДЕО кой е вътре

Отделно, Путин призна, че военните действия в Украйна се били възобновили - той обаче бил "положително настроен" за примирие. Защо тогава възобновява военните действия?

"We have a positive attitude towards the truce, which is why we initiated it." - said Putin.



Yet, Russians violated the ceasefire promises 2,935 times. pic.twitter.com/OkARNvyYJw