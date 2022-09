Украинците удариха руснаците здраво в Харковска област (СНИМКИ и ВИДЕО, 18+)

Потвърждение за успешната атака има вече в няколко чужди източника, включително руската секция на BBC, както и в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Много съобщения има и в проруски телеграм канали.

Балаклея е град с население от 20 000 души и се намира на около 85 километра югоизточно от Харков, а геолокализирани снимки показват украинска пехота на по-малко от 3 километра от града, в село Вербовка. Има и геолокализирани снимки на пораженията по важна за контрол на града инфраструктура, като например мостове. Информацията дотук е, че руските сили са се оттеглили на 6 километра на запад от Балаклея, като много от тях са преминали през река Северски Донец, отстъпвайки пред украинската пехота. Военни действия в града обаче изглежда все още има.

📽️Ukrainian soldiers and dead Russians in Verbivka, #Kharkiv Oblast. #UkraineRussiaWar

My bet is 49.48613251095017, 36.84078934388335, anybody to confirm? pic.twitter.com/w2Dlxzy2jg