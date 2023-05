Путин с коментар за атаките: Трябва да поработим върху подобряването на ПВО (ВИДЕО)

С доста угрижен вид господарят на Кремъл определи атаката като провокация и терористичен акт и заяви, че украинските граждани следва "да разберат това".

Запъвайки се, Путин отново отбеляза, че руските въоръжени сили са били длъжни да отговорят на започнатата от Украйна война и затова е била нужна "специалната военна операция". "Разбира се, Въоръжените сили на Русия нанасят удари по Украйна, но с високоточно оръжие и по военни обекти", казва той на видеозаписа, докато нервно се върти и насилено се покашля сякаш сринатите жилищни сгради в Украйна вследствие на руските удари се случват в някаква отделна Вселена.

"За съжаление, Украйна избра друг път - на сплашване на Русия", продължава Путин докато отново прочиства гърлото си и неспокойно повдига рамене.

"Ние сме обезпокоени от опитите да се предизвика отговор от страна на Русия, да се провокира същия отговор. Украинските граждани трябва да разберат това. Гражданите на Украйна, разбира се, нямат думата сега, тъй като срещу цивилното население е отприщен тотален терор в Украйна“, опитва се да убеждава президентът на Руската федерация.

Всъщност той директно мина на темата "ядрена заплаха", като заговори как украинският режим искал да саботира АЕЦ Запорожие, да ползва "мръсни бомби".

Putin commented on the drone attack on Moscow. He said Russia "is being provoked" and there is no freedom of speech in Ukraine. Does he really believe any of that?

Putin* got out of his bunker to say the Moscow air defence operated satisfyingly stopping the drone attack this morning, though areas of improvement remain. When it comes to Russia's richest people's houses, it was important for Putin to make a statement and reassure them.



He…