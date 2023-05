Да се махаме оттука: Московчани усетиха от първо лице атаките с дронове (ВИДЕА)

Сутринта на 30 май жителите на руската столица усетиха от първо лице какво е чувството над главата ти да летят бойни дронове и да не знаеш как трябва да реагираш.

Както писахме, дронове са атакували Москва и Московска област в ранните часове на деня като част от тях са се врязали в жилищни кооперации. Според военното министерство на Русия са свалени всичките 8 дрона. Това обаче съвсем не успокоява руснаците, които започнаха сериозно да се опасяват за безопасността си и то не в пограничните райони, а насред руската столица.

Видеа в руските телеграм канали, някои придружени от нецензурна лексика, показват нагледно печалния и вече личен опит, който придобиха руснаците в днешния ден. ОЩЕ: Вова, събуди се! Шойгу, къде е ПВО?: Паника в Русия заради атаката с дронове

"Точно над нашата къща, право към мен лети!", казва в едно от видеата московчанин, явно не можейки да повярва на очите си. "Може би трябва да се махаме оттук", казва друг, също толкова стъписан.

Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning.



Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?”



They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023

A massive wave of drone strikes targeted Moscow this morning for the first time ever.



It’s likely a Russian false flag operation to drum up support for the war.



Consider that Putin killed 300 Russians in the false flag bombings of apartments in 1999 to justify war in Cechnya pic.twitter.com/JA51Bi09u0 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023