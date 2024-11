Путин с първи сигнал, че ще пренастройва отношенията със САЩ, но при свои условия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се опитва да формира външната политика на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп и да постигне поредното пренастройване на отношенията между Москва и Вашингтон, но според руските условия. Това анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), след като издирваният от Трибунала в Хага стопанин на Кремъл каза, че е готов за контакт с републиканеца. Как отвърна Тръмп - вижте тук.

Putin congratulated Trump on his election victory and said he was ready for contacts with him - broadcast of Putin's speech at Valdai pic.twitter.com/N5hhJAaEBw — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2024

На 7 ноември Путин направи обръщение към 21-ата годишна среща на дискусионния клуб „Валдай“ и се застъпи за презареждане на отношенията между САЩ и Москва. Той намекна, че президентската кампания на Тръмп е изразила „желание да възстанови отношенията с Русия, да помогне за прекратяване на украинската криза“, а по-късно отбеляза, че страната му е отворена за „възможността за възстановяване на отношенията със Съединените щати“, цитиран от Kremlin.ru. Диктаторът се опита да обвини САЩ за подкопаването на руско-американските отношения, като отбеляза, че Съединените щати са наложили санкции и ограничения на Русия и са избрали да подкрепят Киев - без да споменава, че тези мерки са в отговор на неговото незаконно и непровокирано пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Изявлението на Путин предполага, че Русия би приела каквото и да е възстановяване на отношенията със САЩ, но само ако Щатите се откажат от санкциите и ограниченията срещу Москва и спрат да подкрепят Украйна - на практика изцяло при условия, които са в полза на Кремъл и за сметка на интересите на Вашингтон.

Путин повтори шаблонния наратив, че НАТО е „очевиден анахронизъм“, обвини Запада, че поддържа блоково ориентиран манталитет, и умишлено представи инвазията си в Украйна като "усилия на НАТО да запази значението си". Също така се опита да представи БРИКС като неблокова алтернатива на Алианса и невярно намекна, че Русия не е заинтересована да се превърне в хегемон, въпреки че Кремъл формира нов антизападен блок, съставен от Иран, Северна Корея и Китай, пише ISW.

САЩ ще подкрепят преговорите между Украйна и Русия, ако украинският президент Володимир Зеленски е готов, заяви говорителят на Държавния департамент Матю Милър по време на брифинг. Милър подчерта, че Зеленски сам решава дали и кога да започне преговори.

Припомняме, че The Wall Street Journal съобщи, че екипът на Тръмп уж предлагал на Украйна да отложи присъединяването към НАТО с 20 години в замяна на продължаване на доставките на американско оръжие. Според този „план“ войната ще бъде „замразена“ по сегашната фронтова линия, като около 20% от украинската територия ще остане под руски контрол, и ще има демилитаризирана зона в Източна Украйна. "Все пак е рано да се твърди, че това е реален план", отбелязва политологът и военен експерт Дмитрий Снегирьов в коментар за беларуската опозиционна телевизия NEXTA. Той също така припомня, че САЩ досега са изпълнили едва 10% от задълженията си за предоставяне на военно-техническа помощ на Украйна.

Trump team's "peace plan": will Ukraine be offered to give up the idea of joining NATO?



The Wall Street Journal reports that Trump's team is allegedly offering Ukraine to postpone joining NATO for 20 years in exchange for continued U.S. arms deliveries. Under this "plan," the… pic.twitter.com/DJJ0MdlUqF — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2024

Енергийната индустрия на Русия с проблеми заради Украйна и Запада

Същевременно се появява все повече информация, че украинските удари срещу Русия и западните санкции нарушават енергийната индустрия на Руската федерация. На 6 ноември Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че руските власти частично са спрели работата на нефтопреработвателните заводи във Волгоград, Илски (Краснодарски край) и Яиски (Кемеровска област) през октомври поради невъзможност да приключат планираните ремонти на щетите, причинени от украинските удари. Службата за външно разузнаване на Украйна заяви, че спирането на работата в тези обекти ще намали вътрешния капацитет на руското рафиниране, ще затрудни износа, ще влоши проблемите с доставките на гориво в Русия и ще увеличи разходите за поддръжка и модернизация: Дронове и авиобомби: Удари по руска петролна рафинерия, Харков и Одеса (ВИДЕО).

Руските власти не могат да завършат ремонтите, тъй като не разполагат с необходимото западно оборудване и компоненти в резултат на западните санкции и неуспешните усилия за заместване на вноса. Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че руските производители доставят само 30 до 45% от необходимите компоненти за петролните рафинерии и че руската зависимост от китайското оборудване се е оказала проблематична поради проблеми със съвместимостта, а това увеличава разходите за ремонт.

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

Фронтът в Украйна остава относително спокоен в сравнение с най-жестоките дни от войната. Генералният щаб на украинската армия отчита 147 бойни сблъсъка за изминалото денонощие (без Курска област) в сводката си от сутринта на 8 ноември - с един по-малко от предходните 24 часа. Руснаците са осъществили 74 въздушни удара и са хвърлили по украинска земя 128 авиобомби КАБ, което е с 18 по-малко спрямо денонощие по-рано. Има повишение на руските артилерийски обстрели - те са 4300 спрямо 4000 от предишното денонощие, гласи сводката.

Най-горещо е отново в Кураховското направление с 50 отбити руски нападения, основно по източния фланг на град Курахово. В Покровското направление е имало 24 сражения - всички са спрени според генщаба на Украйна. На трето и четвърто място по интензивност на боевете са съответно Лиманското и Купянското направление със 17 и 12 руски атаки.

Според руския Telegram канал "Два майора", чийто обзор е споделен и от канала "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, украинците се опитвали да забавят руското настъпление от юг към Курахово, включително с организиране на нови отбранителни линии по оста Янтарно - река Суха Яли - Зеленовка. В Покровското направление пък имало напредък на силите на Путин при Селидово и Новоалексеевка, а Кремена Балка била "освободена" от руснаците.

Край Курахово "ситуацията постепенно започва да прилича на Авдеевка през 2023 г.", пише в Telegram канала си украинският лейтенант с позивна "Алекс" ("Офицер+"). А за Покровското направление добавя, че руснаците са окупирали Новоолексеевка и украинците сега действат в западните покрайнини. Селището е фронтално на юг от град Покровск и е най-западната точка на руското настъпление в района (карта на DeepState).

SBU operators eliminated Russian infantry along with logistics equipment, including ammo trucks and towed artillery, in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/KIvDtO96f8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2024

#NewsMap

The Russian invasion army hoisted its flag in eastern #Novooleksiivka. 21 km to Dnipro oblast. pic.twitter.com/aNGkIOXik1 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 7, 2024

Що се отнася до Лиманското направление, ситуацията в Терно заслужава внимание. "Без съмнение, нашите момчета се държат като лъвове, но врагът все още има аванс", пише "Офицер+". Още от пролетта, малко по малко, руснаците напредваха в много райони и изравняваха фронта там. Сега те се движат по водохранилището край Терно. Припомняме, че това е една от точките, които руснаците искат да контролират, за да успеят да направят евентуално по-голям плацдарм през реките Жребец и Оскол, а това да е база за бъдеща голяма операция от север към Краматорск и Славянск. За Терно вече се говори как дори ранени руски войници са връщани в боя и това води до големи техни загуби. За този сектор от фронтовата линия "Рибар" и "Два майора" споделят, че руснаците оказват постоянно напрежение върху украинските защитници и продължават да напредват.

Русия се опитва да напредне и в района на Кремена в Лиманското направление (Луганска област). Тук бойците от 3-ти граничен отряд „Помста“ са ликвидирали 15 руснаци и са ранили още 13. Те са унищожили и 1 танк, 2 гаубици, 5 военни камиона, 8 вражески автомобила, цистерна за гориво, склад за гориво-смазочни материали, няколко полеви склада за боеприпаси и минометна позиция, пише един от най-изкъсо следящите войната украински блогъри - NOELReports, като прилага и видео.

Russia is trying to advance in the Kreminna area. Here, fighters from the 3rd Border Detachment Pomsta have eliminated 15 Russians and wounded 13 more. They have also destroyed 1 tank, 2 howitzers, 5 military trucks, 8 enemy vehicles, a fuel tanker, a fuel and lubricant depot,… pic.twitter.com/BYHOA3ZdQm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2024

Руските канали продължават да съобщават за засилена активност на пехотата в района на селището Нестерянка в Запорожка област. "Общото настъпление на руските въоръжени сили, по данни на противника, е 2,3 км", твърди "Два майора". "Офицер+" дава друга интересна информация за този сектор - че севернокорейците "се движат някъде в посока Запорожие, но (...) все още няма потвърждение за това". "Не знам нищо за бойните приложения на частите им, но би било по-подходящо да ги използват за второстепенни задачи, за да освободят повече жива сила, защото ефективността на кучеядите ще бъде силно поставена под въпрос", добавя с подигравателен тон украинският военен.

Боевете в Курска област

В Курска област на Русия, където вече над 3 месеца украинците провеждат трансгранична офанзива, руските сили се опитват да проведат контраофанзивни действия в района на Погребки - една от най-северните точки на украинското настъпление, според "Офицер+". "Само в района на това село са унищожени около 10 единици техника", твърди той: 3 месеца операция "Курск": Равносметката на украинците (ВИДЕО).

🇺🇦 Ukrainian air defense takes down a Russian "Shahed" drone in Sumy region. Nearly 30 more drones have been shot down in Kyiv region and around the capital. #Ukraine pic.twitter.com/eu8fOom35N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2024

Руските Telegram канали пък пишат, че "въпреки съобщенията от вражески източници за активизиране на руските въоръжени сили, не са отбелязани значителни промени". "По всяка вероятност нашите войски са провокирали украинските въоръжени сили към ответни контрадействия и са продължили тактиката на изгаряне на резервите на противника, които той е принуден да противопоставя ежедневно на нашите войски, за да избегне по-нататъшен срив на отбраната си на заетите позиции в региона", смята "Два майора". "В същото време противникът е принуден да удържа заетите по-рано опорни пунктове, включително за сметка на елитни подразделения на специалните сили, използвани като пехота. Северната група войски съобщава, че настъплението ни продължава в три направления - в района на селищата Дарино, Зелени Шлях и Малая Локня". Дарино е в западната част на украинското настъпление, а Малая Локня - на юг от Погребки.

"Освободени са селищата Орловка, Нова Сорочина и Стара Сорочина. Нашите въздушни сили обстрелват противника с тежки FAB-3000", гласи още информацията му.

