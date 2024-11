Тръмп победи и Байдън бърза да дава още оръжие на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Победата на Доналд Тръмп в президентските избори в САЩ вече отеква и много бързо предизвика раздвижване на пластовете специално по отношение на войната в Украйна.

Сегашният американски президент Джо Байдън, който остава на власт почти до края на януари, 2025 година, планира да побърза и да отпусне още американска военна помощ на стойност 6 млрд. долара за Украйна. Това е неразпределеното досега от голямата рамка от малко над 60 млрд. долара, която беше приета от Конгреса на САЩ през пролетта на 2024 година: Над 60 млрд. долара: Ново оръжие от САЩ за Украйна

Според материал на Politico, в който са цитирани два източника от администрацията на Байдън, това е единственият сигурен начин Украйна да получи още американско оръжие поне за известно време. Само че има множество проблеми дори пред този вариант – обикновено отнема месеци даден пакет военна помощ да стигне до Украйна, а няма толкова време преди администрацията на Тръмп да встъпи в длъжност и евентуално да се намеси. Отделно, САЩ може бързо да прави оръжие, което държи в резерв, а не такова, което тепърва ще се произвежда и произвежда – в рамките за военна помощ за Украйна вече са сключени договори и за втората опция. Накратко – ако искаш да помогнеш повече, бъркаш в резерва, а не разчиташ само на това, което се произвежда за някакъв кратък период от време.

От 6-те млрд. долара, които остават по рамката от малко над 60 млрд. долара американска военна помощ за Украйна, 4,3 млрд. долара са за оръжия от американския резерв, 2,1 млрд. долара са за договори за бъдещо производство на оръжия за Украйна. На Украйна е ясно, че оръжия ѝ трябват възможно най-бързо – наскоро Тайван, с одобрението на САЩ, прехвърли ПВО системи MIM-23 Hawk, но през посредник, по думите на Тони Ху, бивш представител на Raytheon.

"Първото нещо, което Тръмп ще направи, е да спре военната помощ за Украйна. Очаквам да направи голямо шоу от това. Ще каже, че си е спазил обещанието да спре войната", коментира пред Politico Джим Таунсенд, бивш висш американски служител в президентската администрация на САЩ с ресор връзки с НАТО: Тръмп и златният век: Утре спира войната в Украйна. Или вдругиден най-късно

Освен това, неясно е какво ще стане с поемането на до 20 млрд. долара помощ от САЩ по схемата със заеми, гарантирани от печалбата от замразени руски активи: Решено и уточнено: 50 млрд. долара от парите на Путинова Русия отиват за Украйна

Доналд Тръмп няма и не е одобрил план в детайли как ще спре войната в Украйна. На фона на популистки обяснения как САЩ трябва да прилагат външна политика на респект и същевременно тя да е в американския национален интерес (а когато американският интерес се сблъска с другия/другите, какво става) от Джей Ди Ванс, вицепрезидента на Тръмп, The Wall Street Journal публикува доста поучителен материал. Всеки, дори от най-близкия кръг на Тръмп, който казва, че има по-детайлен план как да приключи с войната в Украйна, не разбира, че Тръмп сам си решава, казва бивш негов съветник по националната сигурност пред The Wall Street Journal. Медията пише, че хора като Майк Помпео, държавен секретар на САЩ по времето на първия мандат на Тръмп, ще го убеждават да търси решение на войната в Украйна, което да не облагодетелства явно издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Други, като Ричард Гренел, който е сочен за фаворит за нов държавен секретар на САЩ, ще гледат да изпълнят обещанието на Тръмп да спре войната независимо при какви условия – т.е. най-вероятно САЩ на Тръмп ще стигнат до решение, устройващо Кремъл, което ще наложат от позицията на силата на Украйна:

President-elect Donald Trump's Vice President JD Vance:



We have built a foreign policy of hectoring, moralizing, and lecturing countries that don’t want anything to do with it.



The Chinese have a foreign policy of building roads and bridges and feeding poor people. pic.twitter.com/y7fPPkweiT