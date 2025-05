Путин се "надява" да не използва ядрено оръжие в Украйна (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се „надява“, че няма да има нужда да използва ядрени оръжия в Украйна, където води агресивна война от февруари 2022 г. насам. В интервю за пропагандиста от „Россия 1“ Павел Зарубин издирваният от Международния съд в Хага стопанин на Кремъл заяви: "Те искаха да ни провокират, да ни накарат да се подхлъзнем. Нямаше нужда да се използват (ядрени) оръжия. И се надявам, че няма да има".

