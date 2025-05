Опасност от тероризъм в Лондон: Арестувани са осем души

Полицията на Обединеното кралство е арестувала осем мъже, сред които поне седем ирански граждани, по подозрение в тероризъм и "терористични престъпления", съобщиха от полицията. Арестите са извършени в Лондон, Суиндън и района на Голям Манчестър и са свързани с "предполагаем заговор за нападение срещу определен обект", се казва в изявление на лондонската полиция "Метрополитън", цитирано от "The Guardian".

Seven Iranians arrested in separate counter-terror raids across UK

Eight men held in string of separate counter-terrorism probes in London, Swindon and Manchester! https://t.co/iPCniO1ouP