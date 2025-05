Реал не се отказва от титлата! Турският вундеркинд отново накара всички да говорят за магията му!

Реал Мадрид постигна ценен успех с 3:2 над Селта Виго в двубой от 34-тия кръг на Ла Лига. На „Сантяго Бернабеу“ турският вундеркинд Арда Гюлер блесна с фамозно попадение, с което откри резултата в 32-рата минута. Килиан Мбапе удвои преднината на "лос меренгес" също с красиво изпълнение. В началото на втората част френският нападател материализира асистенция на Гюлер. Хави Родригес и Уилиот Сведберг върнаха интригата в мача. Все пак отборът на Карло Анчелоти победи и събра 75 точки на второто място - на 4 от Барселона.

Домакините влязоха уверено в срещата. В самото начало опит за акробатично изпълнение на Гюлер излезе в аут. Съперникът отговори с неточен удар с глава на Алонсо. 120 секунди по-късно Куртоа трябваше да демонстрира рефлекс. Вини Жуниор, Чуамени и Себайос пропуснаха за "белия балет", преди в 32-рата минута Арда Гюлер да покаже магията си.

ОЩЕ: Потвърдено! Трансферът, който ще промени историята на Реал Мадрид и Мондиал 2026, ще е факт

Arda Guler scores in back-to-back LaLiga games for the first time this season 🇹🇷⚽️🔂



Stepping up when needed most 🤩 pic.twitter.com/JVnLsHdQel