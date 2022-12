Путин нарече случващото се в Украйна "война" и руски депутат поиска да бъде съден (ВИДЕО)

Путин, обаче, се изтърва и на пресконференция каза следното: "Нашата цел е не да ескалираме и удължим този военен конфликт, а да приключим тази война".

Точно заради това Никита Юферев, представител на опозиционната партия "Яблоко", чийто лидер Иля Яшин беше осъден именно за дискредитиране на руската армия, сега иска съд за Путин поради същата причина. "Русия не е причинила никаква война", а Путин разпространява в общественото пространство такава информация, казва Юферев като аргумент, явно използвайки безумната реторика на Путин в негов ущърб според законодателството, което той наложи.

Nikita Yuferev, a deputy from #SaintPetersburg, filed a complaint to the Prosecutor General's Office against #Putin because he distributed "fakes about the Russian army". pic.twitter.com/BNqqNI66OG