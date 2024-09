Путин стигна до сервилност пред Сърбия заради костеливия орех Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма вечни приятели или врагове, има вечни интереси – приписваният на Уинстън Чърчил и на лорд Хенри Палмерстън цитат (и двамата са премиери на Великобритания) с пълна сила важи за ситуацията с войната в Украйна. Максимата изпита и Владимир Путин, който е търсен от Международния наказателен съд в Хага заради систематично отвличане на украински деца и има заповед за ареста му.

Явно принуден от обстоятелствата, Путин се срещна лично със сръбския вицепремиер Александър Вулин. В дипломатическия етикет това е доста рядко срещано – Путин е президент т.е. далеч по-висок ранг от Вулин, който отдавна изразява путинофилски позиции. Срещата на двамата беше във Владивосток, в рамките на Източния икономически форум. На нея Путин призова за запазване и развиване на „отличните“ двустранни връзки между Руската федерация и Сърбия и изглежда причината за това е неотдавнашната сделка, с която Сърбия купи 12 френски изтребителя "Рафал" и заради която се появиха слухове, че Белград ще включи в покупко-продажбата и изтребители МиГ. Ясно е, че ако това стане и МиГ-ове отидат във Франция, те бързо-бързо ще се отзоват в Украйна, в подкрепа на украинските ВВС.

За Путин Сърбия, Китай и Индия са особено важни като коридори да неутрализира западните санкции, които иначе биха потопили руската икономика и с това и руската военна машина, подчертава в днешния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Затова и не е учудващо, че през Вулин Путин прати покана на сръбския президент Александър Вучич за срещата на БРИКС в Казан: Таен търговски канал: Индия осигурява на Русия части за военно оборудване срещу Украйна

На този фон много забавно звучи поредната закана на руския външен министър Сергей Лавров да не се шегуват с "руските червени линии" - заради новите ракети JASSM за F-16, които се очаква САЩ да дадат на Украйна в следващия си военен пакет: "Киевският демон набира смелост": Минорно настроение по руската телевизия (ВИДЕО)

Lavrov - "Don't joke about our red lines! We have them!" pic.twitter.com/NbywEJMikO — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 4, 2024

Междувременно руските власти осъществяват най-мащабната си рекламна кампания за набиране на желаещи да сключат договор с руската армия от началото на войната. Тази кампания започна по време на настъплението на украинските въоръжени сили в района на Курск. През август обхватът на рекламни публикации в Телеграм, популяризиращи услуги по договор, надхвърли 13 милиона гледания за първи път, отбелязвайки 1,6-кратно увеличение спрямо предишния рекорд. Освен това социалната реклама на Yandex отбеляза месечен обхват от 54,7 милиона гледания през август. Дори акаунти във ВКонтакте, принадлежащи на училища и детски градини, започнаха да споделят реклами за военна служба, съобщава "Агентство". Числата сочат, че на Путин му трябва още повече пушечно месо.

Russian authorities have initiated their most extensive advertising campaign for contract military service since the onset of the war. This campaign kicked off during the Ukrainian Armed Forces' offensive in the Kursk region.



In August, the reach of advertising posts on Telegram… pic.twitter.com/KIqi8Wafp7 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 4, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад има в интензивността на боевете в Украйна, но и в данните на украинския генщаб изглежда има грешка. 138 са бойните действия за 4 септември според сутрешната сводка на украинския генщаб, обаче това е невъзможно предвид сбора от различните направления, според който са 180 – а в сводката от 22:00 часа на 4 септември бяха посочени 164.

Покровското и Кураховското направление си остават местата, където Русия хвърля най-много усилия – 52 и 46 руски пехотни атаки съответно. Вече е кристално ясно, че причината за този натиск е да се обединят двете направления, за да бъде превзето Селидово и така южният фланг на руската армия да бъде подсигурен, за да може тя да тръгне в директна атака срещу Покровск: Зеленски обяви част от намеренията на Украйна за Курска област (ОБЗОР – ВИДЕО)

A tank and an infantry fighting vehicle from the 14th Operational Brigade of the National Guard of Ukraine, "Chervona Kalyna," are attacking Russian positions and occupied buildings in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/hRmH3vtELH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2024

A defense forces tank rams a burning Russian MT-LB with infantry inside. Selidove-Mykhailivka region, Pokrovsk direction. pic.twitter.com/D2EOofPoq9 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 4, 2024

Въпреки огромния брой руски пехотни атаки, украинският телеграм канал Deep State, който много бързо отразява промени на позиции по картата на Украйна, не отчита нищо за двете направления. Същото е положението и като данни от руски източници – например популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише само за боеве в районите на Селидово и Украинск, без да се хвали с руски успехи там и констатира превземане на сметището на една от мините на Новогродовка. Но има и видеокадри от поредна спряна руска атака с бронирана техника в района на Константиновка – 3 от 4 унищожени руски танка и още 3 бронирани машини на пехотата, а и геолокализирано видео, подсказващо, че при Максимиляновка украинската армия си е върнала някои позиции:

Russian forces used 21 armored vehicles, including 4 tanks and 17 infantry fighting vehicles, to attempt a breakthrough near Kostyantynivka in Donetsk. Despite launching assaults from multiple directions, the Russian surprise was thwarted by timely detection from Ukrainian aerial… pic.twitter.com/Sed47D5jDS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2024

Повече внимание има към Угледар – и Deep State, и "Рибар" потвърждават, че село Пречистовка, западно от Угледар, е превзето – каналът на Звинчук повтаря официална информация на руското военно министерство. Това е Времеевското направление – Угледар сега е цел на руски части, идващи от юг (Времеевско направление) и изток (Кураховско направление). "Рибар" предупреждава, че западно от Пречистовка има украински позиции т.е. тепърва трябва подсигуряване и посочва, че правилната стратегия е Угледар да бъде обкръжен, а не атакуван фронтално, което се провали в миналото: Не Покровск, друг е руският военен приоритет номер 1 сега: Оценки (ОБЗОР – ВИДЕО)

FPV Unit "Granit" of the 72nd Mechanized Brigade at work in the Vuhledar direction, August 2024. Dozens of Russian heavy equipment destroyed. pic.twitter.com/uibf11V4Vh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2024

Обновяване за ситуацията при Часов Яр – по украински данни руснаците най-после са поставили под контрол целия район около Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут) и вече са стигнали до канала "Северски Донец – Донбас", който дотук е непреодолима отбранителна линия (КАРТА).

В Курска област няма нищо съществено за отбелязване – извън де факто руско потвърждение, че Малая Локня е в украински ръце, защото сега руснаците съобщават как украинците се изтеглили от някои позиции там, а иначе не признаваха, че изобщо има части на украинската армия в района. "Рибар" пише, че боевете при Коренево не спират, а малкото селце Олговка, което е там, постоянно попада ту под украински, ту под руски контрол. И видеокадри с оплакване как на 30-тина километра от активната фронтова линия в Курска област нощем никой не пази по КПП-та, което позволява на украинците да организират операции с дронове: