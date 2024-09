Не Покровск, друг е руският военен приоритет номер 1 сега: Оценки (ОБЗОР - ВИДЕО)

Покровск ли е най-голямата непосредствена цел на руската армия в Украйна? Този въпрос стана актуален след като няколко украински военни анализатори коментираха друго.

От доста месеци насам периодично украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец периодично говори как руското военно командване иска да превземе Угледар, за да елиминира опасността в бъдещ момент оттам да има украинска контраофанзива с крайна цел Мелитопол и Мариупол. Руснаците вече се провалиха преди над година в опита си да достигнат и превземат Угледар – специално морските пехотинци от 155-та и 810 бригада на руските ВМС, но сега ситуацията изглежда по-лошо за Украйна: Касапницата при Угледар: Елитна руска бригада вече я няма, твърдят украинците (ВИДЕО)

Кураховското направление заедно с Вреемевското (Бердянск – Велика Новоселка - Угледар) са двете посоки, от които е застрашен Угледар – малкото миньорско градче е източно от Велика Новоселка, по успоредна линия. Руските части са по-близо от изток – след като овладяха Константиновка (да не се бърка с градчето североизточно от Покровск и западно от Часов Яр), руснаците се бият при Водяне. Има и видеокадри от руска пехотна атака срещу мините южно от Водяне (Южнодонбаската мина) и северно от Угледар – те са ключова позиция за защитата на града, предупреждава политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (КАРТА).

Боевете в Кураховското направление са жестоки – постоянно излизат видеокадри от позициите на 79-та бригада на украинските ВВС, защото руската армия се стреми и да напредне от района на Красногоровка към района на Селидово, Покровското направление:

Russian forces attempted an attack on the positions of the 79th Air Assault Brigade. The Ukrainian aerial reconnaissance detected the column early on, allowing Ukrainian artillery and drone operators to strike. Facing precise fire, the Russian forces began retreating, resulting… pic.twitter.com/Hmbu6fI4Eh