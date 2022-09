Ракета Кинжал, изстреляна по Украйна, падна в Русия? Шестима пострадаха (ВИДЕО)

При инцидента са пострадали шестима души - един пожарникар и петима цивилни. Според изданието това показва, че ракетата не е избухнала веднага, а известно време след падането.

Според руските медии обаче това е бил дрон.

„Руските медии разпространяват версията, че дрон Ту-141 се е разбил в Ставрополския край. Останките на мястото на експлозията обаче не потвърждават тази версия. На снимката и видеото не се вижда нито един характерен елемент за Ту- 141 Стриж“, пишат в украинските медии.

Началникът на Днепропетровската общинска администрация Валентин Резниченко отбелязва в Telegram, че руските сили са стреляли по Кривой Рог с ракети „Искандер“ и „Кинжал“. Мястото на падането на предполагаемата ракета се намира на 200 километра от мястото в Ахтубинск, където са базирани ракетите "Кинжал". А село Кендже-Кулак съвсем спокойно може да се намира на траекторията на ракета, която руски изтребител МиГ-31 може да изстреля от Каспийско море, посочва още военното издание.

If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ