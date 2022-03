Рамзан Кадиров обяви, че е в Украйна и заплаши Зеленски

Кадиров, който е обвиняван от международни неправителствени организации в сериозни нарушения на човешките права в строго контролираната кавказка република, публикува видеоклип, на който е във военна униформа и изучава планове около маса с войници в една стая.

В съобщението той пояснява, че видеото е заснето в Гостомел - летище край Киев, превзето от руските сили в първите дни на тяхната военна атака. Тази информация не може да бъде проверена по независим начин, съобщи АФП.

"Онзи ден бяхме на около 20 км от вас, киевските нацисти, а сега сме още по-близо", пише Кадиров. "Ще ви покажем, че руската практика учи на военно дело по-добре от чуждестранната теория и препоръките на военните съветници", добави той.

Кадиров се обърна лично и към украинския президент Володимир Зеленски: "Лично съобщение за Зеленски и бандата му. Където и да отидете, където и да се скриете, нашите бойци ще ви хванат. Те ще подпалят всеки ваш привърженик, всеки, посегнал на животите на мирното население в Украйна".

В отговор Алексей Арестович, съветник на Зеленски, каза, че ако Кадиров действително е близо до Киев, ще бъде унищожен. "Защо "ако" - не си видял видеото ми и трябва да почукам на вратата ти ли", отвърна Кадиров.

