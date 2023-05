Рамзан Кадиров се похвали, че е откупил коня си от украинските спецслужби за 18 000 долара

„Приятели, имам добри новини! Помните ли историята с кражбата на Зазу, моят състезателен кон, който пръв понесе удара на европейските санкции през 2014 г., стана жертва на западния произвол и беше затворен години наред в една от конюшните в Чехия? Е, сега можем да ви кажем какво наистина се случи тогава. Не се притеснявайте, Зазу е добре", пише той.

"В началото на годината с мен се свързаха чрез посредници представители на украинските специални служби, които предложиха да закупят коня. Те знаеха за моята привързаност към коня и бяха прави - разбира се, аз се съгласих. Честно казано, мислех, че Зазу ще бъде предаден по някакъв начин официално, с премахване на санкциите. Но се оказало, че разузнаването имало дързък план – те просто инсценирали кражбата му от конюшня в Чехия в съучастие с чешки полицаи. Имайте предвид, че тогава на всички изглеждаше странно как един скъп кон може просто да изчезне. Сега Зазу е на път за вкъщи. И ми струва... внимание: 18 000 долара! Да, да, на толкова го оцениха тогава чешките правоохранителни органи. Като се има предвид истинската му стойност и отличното му родословие, това е нищо! Така че, приятели, ако трябва да донесете нещо от Европа, обърнете се към украинските специални служби. Бързо, професионално, евтино и със заобикаляне на санкциите!", написа Кадиров в своя телеграм канал. Така се оказва, че чеченският лидер на практика е превел парите на украинските спецчасти.

