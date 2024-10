Рано е да се каже, мислим: Путин за западните далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Надявам се да са ни чули, че използването на западни далекобойни оръжия за удари по цели в Русия ще е пряко участие на НАТО във войната в Украйна. Това заяви издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин в интервю пред любимото си пропагандно оръжие Павел Зарубин.

Ако се случи, ще трябва и ние да вземем съответно решение, подчерта Путин и настоя, че украинската армия не можела самостоятелно да използва западни далекобойни оръжия, можело да стане само със специалисти от НАТО, тъй като за използване трябвали сателитни и разузнавателни данни.

Същевременно Путин каза още, че и сега при ползването на такива оръжия във войната се ползвали експерти от НАТО. Но ако се стигнело до ползване на далекобойни западни оръжия без ограничения срещу Русия, щяло да има отговор – как и кога е рано да се каже, по думите на руския диктатор. Сега руското военно командване мислело и щяло да предложи различни варианти, добави той:

Vladimir Putin stated that Russia's military is considering several responses to NATO's decision to allow Ukraine to strike deep into Russian territory with long-range missiles. He argued that Ukraine lacks the capability for such attacks independently and implied that NATO would… pic.twitter.com/l4MtqspGTb — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 27, 2024

На този фон, вече има доста коментари от украински експерти, че очакваните първо в Курска област севернокорейски войници всъщност ще са млади, много от тях вероятно под 20-годишна възраст, без опит и че те ще са пушечно месо. В стратегията на руското военно командване пушечното месо се оказа основен тактически прийом. В последните 3-4 дни украинският генщаб редовно отчита по над 1650 руски военни жертви дневно – т.е. убити, ранени и изчезнали по време на бойна операция. Със сигурност октомври месец, 2024 година, ще постави нов рекорд по отношение на руските военни жертви: Руските загуби в Украйна бележат нов среднодневен рекорд през септември

❗️North Korea has sent young and inexperienced military personnel to war with Ukraine.



It is reported that the military will most likely just be "cannon fodder". See more in our video. pic.twitter.com/D5CJGlcN0Y — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Махалото на интензивността на бойните действия в Украйна отново тръгна надолу, макар че истинска пауза няма как да има, числата са категорични. За денонощието на 27 октомври е имало 144 бойни сблъсъка на фронта в Украйна (без да броим случващото се в Курска област), което е с 30 по-малко на дневна база. Руснаците обаче са използвали рекордно количество управляеми авиационни бомби за денонощие (КАБ) – 184, като има украински данни за усилени бомбардировки в Купянското направление. Леко намалява броят на изстреляните от руснаците снаряди – около 4400, съгласно данните от официалната сутрешна сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления не се променят – Кураховското е номер едно, с 37 отбити руски пехотни атаки, Покровското е на второ място, с 27 отбити руски пехотни атаки. В Купянското направление са извършени 20 руски пехотни атаки, още 16 има в Лиманското направление, 9 атаки е имало в Краматорското направление (Часов Яр) и 8 във Времеевското направление, спомагателно от юг за Кураховското. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има изрично посочени геолокализирани видеокадри, показващи как украинската армия спира с точен огън поредна руска атака с бронирана техника североизточно от Торско, Лиманското направление. Многократно вече писахме, че в Купянското и Лиманското направление непосредствената руска цел е да бъде установен колкото се може по-широк плацдарм западно от реките Оскол и Жребец – Торско се намира източно от Жребец.

47th Mechanised Brigade shared exclusive GoPro footage of the Bradley IFV launching its TOW anti-tank missile, promising to release longer footage tomorrow. pic.twitter.com/Uc6A53aMy9 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 27, 2024

Все по-често почват да излизат твърдения и в руски, но и в някои украински телеграм канали, че Селидово на практика е под руски контрол (ВИДЕО). Официално потвърждение няма – за сметка на това в множество украински телеграм канали се появиха кадри как руски войници застрелват две жени в цивилна кола. Почти всички високи сгради в Селидово са руско владение, свалено е украинското знаме от сградата на общинската администрация в града, украински позиции има само в северозападните части, твърди популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Каналът обяви и Вишнево за превзето – най-далечната засега точка на южния фланг на Селидово (КАРТА), но поне дотук от геолокализирани видеокадри личи само, че руснаците са южно от Вишново. "Колегите" на "Рибар" от "Два майора" директно обявиха Селидово за превзето. Градът е ключов за подсигуряване на южния фланг на руската армия, за да може тя да тръгне в атака към Покровск. Отделно, "Рибар" пише, че украинската армия вече е изтласкана и от Горняк, тоест ако е вярно, руснаците награждат общия фронт не само към Селидово, но и към Курахово.

(КАРТА) "Фронтът в южната част на Донецка област се срива. В регионален план говорим за загуба от 2 до 5 километра на ден. При това темпо Русия все още се нуждае от шест месеца, за да достигне област Днепър. Необходимите действия са ясни - незабавно повече и нови оръжия, боеприпаси, никакви ограничения, защита на украинското небе от НАТО и реални санкции срещу Русия и нейните помощници. Към всички тролове: Русия не побеждава НАТО. Русия пробива 3-8% от бюджета за отбрана на редица страни от НАТО и уморено и изтощено украинско население". Това написа в профила си в социалната мрежа "Х" политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке. Неговата оценка идва заради новините, че украинската армия губи Богоявленка – следващото на север по-голямо населено място след Угледар. Има геолокализирани видеокадри, показващи издигането на руското знаме там. В момента руснаците атакуват линията Шахтьорск – Новоукраинка – Богоявленка, с поглед към Курахово от юг. Но украинският телеграм канал "Офицер+" отговори на Рьопке – да, ситуацията в южната част на Донецка област не е от най-добрите, но щом ти се изкажеш, излиза само помия. "Рибар" посочва, че по-голямата част от Богоявленка е в руски ръце, не цялото населено място – същата била ситуацията в Шахтьорск, където украинците имали позиции само в северозападните покрайнини:

Russian forces have raised their flag in the center of Bohoyavlenka north of Vuhledar. This marks a significant advance. In recent days, Russia started an offensive in the Shakhtars'ke-Novoukrainka-Bohoyavlenka sector.@GeoConfirmed Bohoyavlenka. Donetsk Oblast… pic.twitter.com/J3jwKM5ZRi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2024

Говорителят на Таврийското командване на украинската армия подполковник Назар Волошин обяви, че руснаците са овладели Левадно, югозападно от Велика Новоселка, но и че украинците правят всичко възможно да възстановят позициите си в този район, който е тактическо предизвикателство, защото се намира в низина.

A Ukrainian tank crew opens fire on a Russian BTR at close range during Russian attacks on the Zaporizhzhya Front. https://t.co/D9Z9RIjP2N pic.twitter.com/0kAgcv9c1b — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 27, 2024

За Курска област геолокализирани видеокадри показват, че в Кореневски район украинците продължават да атакуват и да си връщат позиции, конкретно към Олговка. "Два майора" настоява, че имало 8 украински контрааки в този район, но били неуспешни. А "Рибар" пише, че имало непотвърдени данни, че Дарино отново е изгубена от руснаците, но те овладели Новоивановка, обаче боевете там и в района на Любимовка не спирали:

