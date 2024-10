Севернокорейците идват в Курск, двойката Тръмп-Ванс говори за мир на всяка цена (ОБЗОР - ВИДЕО)

5000 севернокорейски войници ще бъдат разположени в Курска област до 28 октомври. Те ще бъдат транспортирани с военнотоварни самолети Ил-76 от Владивосток, където вече бяха засечени военни от Северна Корея, трениращи на руски полигон.

Оценката за броя на севернокорейските войници, които се очакват в Курск от началото на новата седмица, е украинска – още от сряда, 23 октомври, прехвърлянето им към Курска област е започнало. Американският министър на отбраната Лойд Остин коментира темата с транспорта им до Курска област като потвърждение от САЩ. Става въпрос за елитни войници. На 6 август, 2024 година, там нахлу украинската армия и отвори нов фронт, на площ от 1200-1300 квадратни километра, с което ограничи донякъде руското настъпление в Източна Украйна, специално в Краматорското направление, както и в Харковска област, от север.

Все още севернокорейците няма да влизат в бой, но ще служат за резерв и така ще освобождават още ресурси на руската армия за първата линия на фронта – това са очакванията в Киев за момента. Няма обаче нищо сигурно относно това как ще бъдат използвани войниците на Ким Чен Ун от издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Според Bloomberg, досега Северна Корея е пратила на Русия над 8 000 000 152-мм и 122-мм снаряда (от август 2023 година насам), около 100 балистични ракети "Хвансонг" (KN-23) и отделно противотанкови ракети Bulsae-4.

На този фон – избраният от Доналд Тръмп за вицепрезидент в двойката кандидати на републиканците за следващия мандат в Белия дом Джей Ди Ванс директно обяви, че Украйна и Русия са изтощени, двете страни страдат от недостиг на войници и търсят как да го преодолят, обаче Украйна трябва да реши дали да предаде свои територии, за да има мир. "Русия не трябваше да нахлува в Украйна, но това, което е най-добър интерес за САЩ и вярвам, за Украйна и Русия е, убийствата да спрат", заяви Ванс и поиска двете страни да бъдат "събрани насила" дори на преговори – той говори пред американската кабелна мрежа News Nation.

J.D. Vance: To end the war, Ukraine must give up territory seized by Russia



"Neither Ukraine nor Russia has enough resources - men, weapons, or money - to continue the war; both countries are exhausted."



Maybe Vance should consider giving up his silly ideas. pic.twitter.com/lEQYtNBxyv — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Неговият "водач" Доналд Тръмп пък говори пред известния влогър Джо Роугън, който блесна с доста противоречиви тези по редица теми през последните години – и каза директно как ако бил президент на мястото на Байдън, просто щял да каже на Путин (и го казвал) "няма да влизаш в Украйна" и Путин щял да го послуша, неясно защо. Всъщност Тръмп изрично говорел с Путин на темата още докато бил президент на САЩ и каза на Роугън: "Не мога да ти кажа какво му казвах, но той никога нямаше да нахлуе (в Украйна)":

😁 Was it really that simple?



Trump reiterated that Russia would not have invaded Ukraine if he had been US president.



"How would you stop Moscow?" the journalist asked. pic.twitter.com/adx9WdXe5D — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна остава висока, но за денонощието на 26 октомври има сериозен спад. Общо е имало 174 бойни сблъсъка за изминалото денонощие, което е с 18 по-малко на дневна база. Има и леко намаление на хвърлените от руснаците авиационни бомби – 124, 15 по-малко на дневна база, но и увеличение на изстреляните от руската армия снаряди – 4800, с 500 повече. Това сочат данните от официалната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления традиционно са Кураховското и Покровското – 43 и 41 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа там съответно. Непосредствените руски цели не се променят – Селидово и Курахово, като в Кураховското направление руският натиск откъм Времеевското, конкретно Катериновка и Антоновка, за да може Курахово да попадне в клещи, е много силен. Има данни и от украински, и от руски източници, че са започнали боеве в покрайнините на Богоявленка, Шахтьорск, Новоукраинка – следващата отбранителна линия на украинците на север от Угледар. Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", пише за Кураховското направление, че почти навсякъде руснаците успяват малко или повече да напреднат и че украинските части там са недостатъчни като бройка.

russian mechanized column moving from Prechystivka through Zolota Nyva and turn to the North onto Shakhtars'ke here:



47.793254, 36.995505@GeoConfirmed @UAControlMap



The segment at 1:48 doesnt appear to be directly related, at least I find it hard to match treelines in the… pic.twitter.com/ZMLBFfk528 — PJ "giK" (@giK1893) October 25, 2024

W of Pobjeda / Побєда, Donetsk Oblast

🟢47.913745, 37.398290 Leopard 2 fires on reported Russian Infantry in the treeline west of it. @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/8F01bkACL5 — Toaster (@klinger66) October 26, 2024

Украинският телеграм канал "Офицер+" посочва, че засега руската армия е спряна при жп линията във Вишнево. В момента това е най-крайната точка на боеве на южния фланг на Селидово – руснаците се опитват да обкръжат града и да го превземат както направиха с Угледар, като го "стиснат в клещи" (КАРТА). Като цяло руснаците искат да отрежат всички пътища за снабдяване, а не да се хвърлят фронтално напред, добавя "Офицер+". Руски телеграм канали обаче тръбят, че много бързо руската армия успява да формира "котел" в района на Горняк и Селидово, както и при село Кураховка. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че в Горняк вече се издигнало руското знаме на една от високите сгради и че източните покрайнини на населеното място са под руски контрол. Руското военно министерство каза, че Олександропол е превзето – това е северно от Селидово.

Separate Presidential Brigade repelled a massive Russian mechanized attack. Out of 14 heavy armoured pieces, 6 were destroyed. The rest fled. pic.twitter.com/KuyVocXyIE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2024

"Рибар" твърди и, че според предварителна информация руснаците са си върнали загубените преди няколко дни позиции в Новогродовка, в западната част при мините и сметището, до река Казенни Торец, западно от Красний Яр. И предупреждава за Селидово: "Голямо количество изключително оптимистични новини се появяват онлайн за значителни успехи на руските войски, въпреки че не всичко все още е потвърдено от обективни наблюдатели".

Другите най-горещи направления са Лиманското и Купянското – по 18 и 14 руски пехотни атаки съответно.

За Курска област Путин продължава лично да сее дезинформация – в интервю с един от любимите му пропагандисти Павел Зарубин, излъчено по руската държавна телевизионна мрежа. Руският диктатор пак настоя, че 155-та руска морска бригада пробива украинската защита, че има обкръжени украински части и че всичко върви наред. Това е опит да бъде замаскирана неспособността на режима на Путин да се реши проблема с Курска област, гласи категорична оценка на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Тръстът публикува в дневния си обзор геолокализирани видеокадри на украинска атака с бронирана техника в рамките на един взвод при Нови път, Глушковски район (в близост до границата – най-западната точка на боеве в Курска област). А обзорът на "Рибар" ясно показва, че значим руски напредък в Курска област не само няма, ами постоянно има украински контраатаки.

Пример и как руснаците се провалят в опити да си върнат контролирани от украинците населени места и твърдения в руския военнопропаганден телеграм канал "Северен", че при Мартиновка (Суджански район) се е стигнало до руски провал, заради който са разжалвани руски офицери:

(КАРТА) Интересни новини и от Белгородска област - има геолокализирани данни, че украинците са навлезли по-навътре в руска територия в Белгородска област, в гористите местности до Журавльовка.

