Расте броят на жертвите след наводненията в Испания (ВИДЕО)

Най-малко 72 души са загинали при невижданите наводнения в Испания. Това сочат последните данни на властите в страната.

Страховитите порои заляха огромни части от югоизточната част на Испания. Стихията отнесе голям брой автомобили, превърна улиците в много населени места в реки и прекъсна железопътни линии и магистрали. Въздушният транспорт също е блокиран.

Само при един от инцидентите, например, високоскоростен влак, превозващ близо 300 души, е дерайлирал недалеч от Малага, като за щастие в този случай се е разминало без пострадали. Високоскоростните влакове между Валенсия и Мадрид, както и няколко градски линии са спрени.

Заради бедствието, испанското правителство обяви тридневен траур, който ще започне от утре.