Размазани танкове и БТР-и: Руснаците май не са се поучили от пораженията в Украйна – корекция в американска оценка (ВИДЕО)

Според украинските данни, за изминалите 24 часа има 64 бойни сблъсъка, но над 20 са при Авдеевка – приблизително същото количество на дневна база. Още 10 руски атаки е имало към Маринка, същото количество на дневна база – за всички тези атаки украинският генщаб казва, че са отбити: Големи загуби, включително данни за нов кораб: Русия се учи, гласи оценка от САЩ (ВИДЕО)

Ситуацията при Авдеевка

(КАРТА) Целият този интензивен руски натиск специално в участъка на фронта при Авдеевка обаче още не дава плодове. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов в сутрешния си обзор де факто го признава – той изброява къде руснаците атакуват по места и не казва нито дума за резултата. Иначе всички досегашни данни показват по-голяма руска активност на северния фланг на Авдеевка, в зона от около 5 до 10 километра от самия град. Украинският генщаб отчита големи руски загуби - общо над 1000 убити руснаци по целия фронт за изминалото денонощие, 26 унищожени танка, 49 БТР-а и 44 гаубици. Положението беше обобщено от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, който беше категоричен – на база видяното от потока видеокадри и снимки, руската армия не може да мине жп линията на север от Авдеевка и не е стъпила в Степово и Бердичи (5-10 километра север-северозапад от Авдеевка) – поне засега. С това той обезсили руски изхвърляния като ТОВА за 12 километра напредък: (КАРТА)

The destruction of a column of Russian armored vehicles coming from Pisky southwest of Avdiivka.



Starting from📍48.06732855661509, 37.65010758379431 pic.twitter.com/esYl7gqCqI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

Мащабът на руските атаки обаче е достатъчно голям (ръководителят на украинската военновременна администрация в Авдеевка Виталий Барабаш каза, че има руски атаки от 10-12 посоки) и в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) променя оценката си – това не е локална тактическа операция с цел да ангажира допълнителен украински ресурс, но какво точно е е рано да се каже. От ISW са категорични, че няма никакви значими руски пробиви при Авдеевка към 12 октомври и че руснаците са успели да превземат 4,52 квадратни километра, както и че са на между 3,5 и 5,5 километра от двете основни логистични линии за украинските сили в Авдеевка. Американските анализатори цитират т.нар премиер на ДНР (Донецката народна република) Денис Пушилин, че е твърде рано да се говори за отттегляне на украинците от Авдеевка. А ISW се самокоригира ден по-късно и казва, че все пак изглежда, че руснаците не са се поучили чак толкова много от досегашния си горчив опит в Украйна: Щурмът на Авдеевка: Руски сепаратист псува как руснаци лъжат, руски танкове горят (ВИДЕО)

Footage from a Russian attack near Vodyane, south of Avdiivka yesterday. A Russian tank hits a mine after which infantry disembarks. Another tank and BMP follow. pic.twitter.com/yBoekHigDA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

Има и пример, че украинците вече ефективно затрудняват и логистиката на атакуващите руски сили при Авдеевка – с разрушаване на мост между Ясинувата и Горловка, откъдето идват доставки за руската армия в района. Това е предпоставка за бъдещи затруднения при проточване на военните действия, а досега няма индикации, че руснаците бързо ще успеят да превземат Авдеевка – градът е считан за вратата към град Донецк. Руски военни блогъри пък казват, че руснаците са превзели жп гарата в Очеретино (13 километра северозападно от Авдеевка):

Ukrainian Forces destroyed a bridge between Yasynuvata and Horlivka. This is a one of the main supply routes for Russian forces in their offensive towards Avdiivka. pic.twitter.com/BeRkkVLqbp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

Другите сектори на фронта в Украйна

(КАРТА) При Бахмут Семьон Пегов констатира, че украинците са успели да се укрепят на позиции при жп линията на изток от Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (5-13 километра юг-югозапад от самия Бахмут). Това кореспондира с по-ранни твърдения на говорителя на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш.

Units of the 93rd mechanized brigade are gradually advancing in the direction of Bakhmut. pic.twitter.com/SjuX5NIWsf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

(КАРТА) В западната част на Запорожка област, където украинците държат инициативата, има украински данни, че украинските сили са превзели най-добре укрепените руски позиции около Копани (5 километра северозападно от Работино, което е на 10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Като цяло обаче руските военни блогъри казват, че украинците значително са намалили темпото на атаки в този сектор на фронта – той е основният за украинската контраофанзива.

По отношение на Купянск и линията Сватово – Кремена преобладават руски твърдения за напредък, но геолокализирани видеокадри, показващи нещо значимо като руски постижения няма. Боевете са основно при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), линията Ивановка – Орляновка (20 – 22 километра югоизточно от Купянск), като изглежда руснаците са успели да заемат някои украински позиции в по-отдалечени от Купянск зони. Показателно е, че Семьон Пегов изрично подчертава, че при Синковка украинците удържат позициите си – там, според украинския генщаб, са отбити 5 руски пехотни атаки за последните 24 часа, както и 8 при Ивановка. А в Луганска област боевете са при Макеевка (22 километра северозападно от Кремена) и в горския резерват Серебрянка – украинският генщаб информира за 5 спрени руски пехотни атаки в тези райони.

Тази нощ е имало украински атаки с дронове в Брянск и Белгород. Традиционно руското военно министерство ги представя като безпроблемно овладени, били свалени два дрона от самолетен тип - видеокадри от Брянск обаче подсказват друго: