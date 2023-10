Руски източници: Украйна притиска Русия при Бахмут (ВИДЕО)

Сладков добавя, че Русия не може да си позволи да атакува така, както Украйна, дори и да успява да напредне на цената на големи загуби. И изброява изрично какво следва да бъде обезателно подобрено:

достоверност на докладите какво става на фронта и наказателно преследване при лъжливи данни

най-накрая да бъде произведено модерно оборудване за разузнаване (дронове) за армията

да се подобрят възможностите да се събират разузнавателни данни със сателити и тези данни да стигат до армията

държавен контрол на производството на дронове, термовизьори, снайперистки оръжия и системи за електронно и радио заглушаване

Руските проблеми на фронта в Украйна сега: Бахмут

The 3rd separate assault brigade at work



"This is a fiery clearing of the dugouts with the occupants. In a close shooting battle, the assault units also use grenades to finally neutralize the enemy, who is stuck inside the fortifications." pic.twitter.com/1WoLnp0vyM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2023

Че руснаците почнаха да атакуват специално в направленията към Авдеевка и Купянск спор няма. Но че това не значи, че е постигната някаква голяма победа също няма спор. Изглежда скоро няма да има и спор, че проблемите за Русия на други участъци на фронта може да станат по-сериозни.

На южния фланг на Бахмут има по-голямо руско отстъпление, отколкото официално се признава от Русия. Само Семьон Пегов (руският военен блогър и пропагандист, списващ телеграм канала WarGonzo) директно очертава проблема - "руската армия е в изключително трудна ситуация". Такава публикация се появи в друг руски канал в Телеграм - "Филолог в серой зоне".

Кой стои зад "Филолог в серой зоне"?

Според украинския журналист Денис Казански, автор на канала е Святослав Голиков – инструктор на отряда "Щурм Z", който в момента на практика замества ЧВК Вагнер като щурмова единица в руската армия. Казански цитира и публикация на Голиков, в която той обвинява генерал Андрей Сичев, че е жертвал 1500 войници при Бахмут през септември и не е удържал отбранителната линия спрямо август.

Какво е положението при Бахмут според "Филолог в серой зоне"

Special Police Force assault Brigade Lyut fighting on the outskirts of Bakhmut. pic.twitter.com/mETKxkWnQn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2023

Накратко – украинците вече са успели да преминат на места и отвъд жп линията, която се намира на изток от линията Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (5-13 километра юг-югозапад от Бахмут). Единствено при Курдюмовка руснаците удържат последните височини и това пречи на украинците да овладеят цялата линия.

Това, обаче, не значи, че украинците са спрели – заради напредъка им в зоната на Клещеевка и Андреевка, руснаците вече са на линия за отбрана Николаевка – Отрадовка – Иванград, по пътя към Горловка. Тук е разковничето – Иванград е отправна точка в тази отбрана и се намира отвъд Бахмутка, като е дефанзивна позиция в тила, подготвена да излезе на първа линия, ако украинската армия напредне североизточно от Клещеевка, към Опитно (4 километра южно от Бахмут).

"Няма правилно взаимодействие с пехотата. Щурмовите операции не получават подходяща артилерийска подкрепа или изобщо няма артилерийска подкрепа. Липсата на нормална комуникация води до приятелски огън. Съответно нашите контраатаки редовно се провалят, а щурмовата пехота търпи прекомерни загуби", гласи крайната констатация.

За изминалото денонощие украинският генщаб съобщава за 3 неуспешни руски пехотни атаки в района на Андреевка.

Бойно поле Авдеевка – интензивността на руските атаки намалява

(КАРТА) Интензивността на руските атаки към Авдеевка изглежда намалява – поне на дневна база, според сутрешната сводка на украинския генщаб. Там е посочено, че през последните 24 часа е имало 10 руски пехотни атаки, като те са отблъснати. Числото е по-малко, отколкото през последните 4-5 дни – в този период на дневна база имаше по 15-20 дори 30 атаки.

Провал на северния фланг за руснаците да се укрепят и да задържат първоначалния си напредък, провал да пробият при Северно (6 километра западно от Авдеевка), с което биха овладели ключова позиция за украинската логистика в самата Авдеевка. Големи загуби в техника и връщане към подхода на тежки бомбардировки по самата Авдеевка, с нанасяне на големи щети по инфраструктурата на града. Така украинският офицер от запаса, известен с прякора Tatarigami, оценява в Twitter какво се случва при Авдеевка през последните дни – на база публични кадри, видеа, снимки, както и сателитни данни. Оценката за Северно и Керамик (10 километра северозападно от Авдеевка) се споделя от руския военен блогър Семьон Пегов (WarGonzo) във вчерашния му обзор, макар че той казва, че все пак имало лек руски напредък при Северно – на 7 километра западно от Авдеевка. Показателно за руската масирана атака към Авдеевка е обаче какво се случва на руска военна колона при Новомихайловка – на 20 километра югозападно от град Донецк:

The 79th Air Assault brigade repelled another attack on their positions presumably the Avdiivka direction. Russians retreated with losses. pic.twitter.com/2cxJNBBjCT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2023

В дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) коментира украински данни, че вероятно руското командване е прехвърлило от Кремена към Авдеевка допълнителни сили. Става въпрос за милиции на ДНР (Донецка народна република), които в продължение на няколко месеца са изпълнявали задачи в осигуряване на отбрана и са по-свежи (114-та мотострелкова бригада, 15-та и 21-ва мотострелкова бригада, които са част от Втора руска армия). Има геолокализирани кадри в библиографията на дневния анализ на ISW, които подсказват минимален руски напредък на 3 километра южно от Авдеевка, при път Е50 – става въпрос за бомбардировка с дронове на позиции в линии от окопи.

Западното Запорожие

🔥SSO units found out about a Russian ZALA command post and destroyed it with HIMARS. pic.twitter.com/Fp94Ay35yx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2023

(КАРТА) Още от снощи се появиха твърдения в руски телеграм канали, че има силна украинска атака на Върбово (18 километра югозападно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). В ISW има цитати от твърдения на руски военни блогъри като "Двама майори“" от вчера сутринта, че украинците са стигнали и са се укрепили на 200-300 метра западно от руските позиции във Върбово. В днешния си сутрешен обзор Семьон Пегов потвърждава близостта на украинската армия, както и че тя е атакувала и Копани (11 километра югозападно от Орехов и 5 километра северозападно от Работино).

Руското военно министерство обаче е категорично в сводка от вчера следобед, че е отбита украинска атака при Върбово. А украинският генщаб признава, че е имало руски атаки югозападно от Новоданиловка (4 километра южно от Орехов), Работино и западно от Върбово, но казва, че са били спрени.

Що се отнася до Купянск и линията Сватово – Кремена, потвърдени с геолокализирани видеокадри промени в позициите няма. Говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш обаче коментира, че на руските части е дадена заповед да превземат Купянск на всяка цена, преди влошаването на времето през зимата. Украинският военен анализатор Петро Чернюк смята, че в направленията към Купянск и Лиман има общо около 100 000 руски войници, но това е недостатъчно за значителен от оперативна гледна точка напредък и завземане на територии според него. За последното денонощие украинският генщаб съобщава за отбити 15 руски пехотни атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск).

