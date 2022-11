Решетников се притесни от украинската армия, подклажда страх за атака към Белгород

Публикации в тази насока излязоха в известните руски телеграм канали "Zаписки Vетерана" и "Ридовка". Вторият канал всъщност цитира добре познатия и у нас генерал Леонид Решетников и негово участие в пропагандното предаване на Олга Скабеева "60 минути", излъчвано по канала "Русия-1". "Те са в подем, Западът има нужда от това те да нанесат най-болезнения удар на Русия – готви се офанзива, може би не една", каза Решетников, посочвайки накъде можело да има украинска атака - към Шебекино или Валуйки, все градове в Белгородска област.

Russia is preparing an attack on the Belgorod region under a false flag - ISW pic.twitter.com/v2hT0RJRX3