Резников: Украйна готви изненада за руските военни кораби в Черно море (ВИДЕО)

"Много бих искал да споделя подробностите, които са ми известни, но ние имаме споразумение с Олексий Нейжпапа, командващ украинските Военноморски сили, и благодарение на неговите усилия и на неговия екип се случи това (потъването на крайцера "Москва" - бел. ред). В момента не можем да разкрием подробности", коментира Резников с препратка към потъналия през април 2022 г. флагман на руския Черноморски флот.

ОЩЕ: Украйна: Русия разполага още кораби в Черно море

"Някои аспекти все още са неизвестни на нашия враг, което означава, че можем да му поднесем още една "изненада" в морето, още един взрив, свързан с техните военни кораби. Ние просто чакаме подходящия момент, за да повторим тази история", предупреди украинският министър на отбраната, цитиран от "Украинска правда".

#Ukrainian Defense Minister #Reznikov announced a new attack on the #Russian fleet in the Black Sea.



"There are some nuances that are still unknown to our enemy, which means that we can offer them another 'surprise' at sea, another 'bang' associated with their ships. We are just… pic.twitter.com/caWuBEG76k