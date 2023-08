Резултатите от украинската контраофанзива: Какво стана дотук (ВИДЕО)

Става въпрос за Урожайно, Старомайорско, Макаровка, Благодатно, Сторожево, Нескучно, Ровнопол, Новодаровка, Левадно, Лобково и Пятихатко. Всички тези населени места се намират или на границата между Донецка и Запорожка област, или в западната част на Запорожка област.

Развитие на военните действия

Combat work of one of the mortar units of the 95th Brigade of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/6nCmIdb9SS — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2023

Към момента най-голямо внимание що се отнася до украинската контраофанзива има към Работино – населено място, намиращо се в западната част на Запорожка област. Това е на 10-12 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол.

Вече има геолокализирани кадри как руската артилерия обстрелва позиции на украинците, намиращи се югоизточно от Работино. Това несъмнено означава украински напредък – по-голям от този, признаван от видни руски военни блогъри. В сутрешния си обзор Семьон Пегов (WarGonzo) например все още говори как украинците атакуват северните покрайни на Работино, но и че разширили района на атаката и при Върбово, на 6-7 километра югоизточно от Работино (18 километра югоизточно от Орехов), а "Рибар" казва в сутрешния си обзор, че боевете в Работино са в центъра на населеното място и Въоръжените сили на Украйна атакуват вече в южна посока:

Със сигурност е ясно, че украинците владеят северната част на Работино – има геолокализирани кадри на техни позиции там, по които руската артилерия стреля:

Russian footage geolocated in the northern part of Robotyne. Artillery trying to hit Ukrainian positions. Presence inside the town definitely confirmed while fights have already moved to the center and south of the settlement. pic.twitter.com/cHxfT1TZei — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2023

За втори пореден ден "Рибар" повтаря, че украинските позиции при Казашки лагер, на източния бряг на река Днепър, са прочистени. Говорителят на руската армия с направление Днепър Роман Кодрян обяви, че е унищожена голяма група украински военни, опитала да мине реката. От украинска страна официални изявления какво става в областта няма, откакто изобщо стана ясно, че украински части са преминали реката и тормозят руснаците. А при Урожайно, в направлението Велика Новоселка - Бердянск, сега има леко затишие, като говорителят на украинския генщаб Андрий Ковальов дори казва, че украинците са успели да напреднат още на юг и да се укрепят на нови позиции.

A destroyed Russian 2S3 Akatsiya self propelled howitzer south of Petrivka in the Velyka Novosilka direction. Work from Magyar’s unit. pic.twitter.com/MDO43gnzGC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2023

По отношение на направленията към Купянск и Сватово – Кремена има вече затишие на информационния поток. Руски военни блогъри и телеграм канали, включително "Рибар", говорят как украинците отстъпили при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), но украинският генщаб изрично подчертава в сутрешната си сводка, че точно там е спряна руска пехотна атака. Вчера, 16 август, командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски беше в Купянск и беше съобщено, че са взети редица важни решения, за да не бъде допусната голяма руска победа в това направление. При Бахмут интензивността на боевете спадна – за цялото последно денонощие е имало 20 бойни сблъсъка на пехотата по цялата линия на украинския фронт, според украинския генщаб, което е с 5 повече на дневна база, но е далеч от най-тежките дни на фронта, когато имаше до 80 дори 100 такива битки дневно.

A short video showing the horrifying scale of destruction in #Bakhmut after the arrival of the "liberators". pic.twitter.com/kOceqbPMDK — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2023

Какво предстои в украинската контраофанзива

Говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк коментира, че Крим от полуостров постепенно се превръща в остров – заради успешната работа на украинската армия с далекобойни обстрели, която пречи на руската военна логистика. "Все още има начини, по които може да се извърши логистика. Но по тези маршрути е претоварено, защото за военни нужди се използват едни и същи направления, както и за граждански", каза Хуменюк.

Интересен коментар за войната в Украйна направи Андрей Картаполов, председател на комисията по отбрана в Думата. Според него, за да има настъпление на Русия, трябвало да се създадат условия и този процес на създаване на условия тече. В украински телеграм канали веднага се появиха подигравки заради тези думи.

На този фон, в дневния доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) основен акцент е поредната порция критики на руски военни блогъри как руското военно командване се проваля в произвеждането на командващи офицери на средно и ниско ниво. Критиките са заради тежката бюрокрация, която връзва ръцете на командири с нисък чин, които обаче са на бойното поле. Отделно, ISW обръща внимание и как в Русия вече има предложение от руски сенатори за законова забрана да се публикуват снимки и видеа за руски военни операции в Украйна. Такова нещо първо беше поискано от окупационните руски власти в Крим. Официалното основание – да не се дава възможност за украински удари заради издаване на местоположение на руски военни и руска военна техника. Ясно е обаче и, че така Кремъл ще контролира по-силно всякаква информация за развитието на войната в Украйна – тоест, цензурата ще се усили.