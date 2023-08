Forbes: Украйна изпраща последните си две големи резерви за пробив в Запорожието (ВИДЕО)

Става въпрос за 82-ра десантно-щурмова бригада на украинската армия, която наброява 2 000 души и е оборудвана с британски танкове Challenger и бойни машини на пехотата Marder и Stryker, пише Forbes. Тя е дислоцирана в района на Работино в южната част на Запорожка област и наред с 46-а бригада е сред последните големи формирования, които украинското командване държеше в резерв.

С включването ѝ в боя украинските военни значително ще увеличат огневата си мощ в един от основните сектори на контранастъплението, където руската отбрана е изключително силна. И това е добрата новина, според изданието. Но има и лоша, отбелязва то.

Лошата е, че когато 82-ра и 46-та бригади се наложи да се изтеглят за почивка, може би украинските сили няма да имат други толкова силни свежи бригади, които да ги заменят. И контраофанзивата може да загуби инерция.

Но това не е нито нов проблем, нито такъв, който да е уникален за района на Работино, пише още изданието. Корпусът на украинската морска пехота, който е съсредоточил усилията си по долината на река Мокри Яли, на около 80 км на изток, например, е разположил всичките си четири бригади на фронтовата линия едновременно в сектор с ширина 16 км. И съсредоточаването на морската пехота при Мокри Яли даде резултат за Киев. Тези сили освободиха редица селища по пътя си в посока към окупирания Мариупол - например, Урожайно, където морски артилеристи, използващи американски касетъчни снаряди, избиха отстъпващите руски войски този уикенд. (Припомняме, че на 16 август украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр обяви, че след ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са успели да си върнат Урожайно и се закрепват там, а това именно бе един от укрепените пунктове на руската армия.)

Според Forbes, ако се съди от опита на украинските морски пехотинци при Урожайно, то при Работино това също може да доведе до бърз успех за Украйна. Но ако руснаците в Работино издържат на това, което предстои и което по всичко личи, че ще е значително, но временно нарастване на украинската бойна мощ, то те в крайна сметка може да се окажат в позиция да отвърнат на удара на украинците - когато 82-ра и 46-та бригади се наложи да се сменят от фронтовата линия за почивка.

