Украинските военни: Освободихме още едно селище в Донецка област (ВИДЕО)

В Донецка област има две селища с името Ривнопил. Освободеното се намира в близост до административната граница със съседната Запорожка област. Това е деветото селище, освободено от украинците от началото на контраофанзивата.

‼️The village of #Rivnopil is under the control of #Ukraine - Deputy Defense Minister Hanna Malyar. pic.twitter.com/tm5nCysVlw

Украинските военни освободиха също така Лобково, Левадно, Пятихатко и Новодаровка в Запорожка област и селата Нескучно, Сторожево, Макаровка и Благодатно в Донецка област.

Тази сутрин руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ „Телеграм“ канала War Gonzo съобщи, че украинците са атакували при Ривнопил (край Велика Новоселка), но без успех – по тове време селището още беше под контрола на руснаците. Същото твърдеше и „Рибар“ – че руските сили „твърдо държат“ отбраната при Ривнопил и Приютно.

По-рано днес Анна Маляр съобщи за известен напредък, постигнат от украинските сили около Бахмут. Според нея през уикенда те са напреднали от 1 до 2 км към Орехово-Васильовка, Бахмут, Богдановка, Ягодно, Клещеевка и Курдюмовка. Успехи има и на юг.

ОЩЕ: Киев: Украйна си върна 130 кв. км на южния фронт

"Ukrainian forces have advanced 1.5 kilometers deep into enemy occupied territory," the United Press Center of the Defense Forces in the Tavria direction report. pic.twitter.com/fTI34bE3vW