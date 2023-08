Нови ВИДЕО доказателства за напредъка на Украйна на фронта: Урожайно е обявено за освободено

Какво каза той пред официалния сайт на украинската армия – че руснаците са изготвили ешелонирана отбрана на три нива. Първото ниво – полета с мини, които са огромни, разпростират се на километри; второ ниво – защитни позиции, обслужвани от артилерия и пехота; трето ниво – позиции за резерви. Затова и украинският напредък е бавен:

Ukrainian Armed Forces find mines with the help of a drone with thermal imaging cameras



The metal of mines heated in the sun can be seen in the thermal imaging camera, said Ukrainian sappers. pic.twitter.com/y6XE1cwlZk — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2023

Това е една от причините, поради която украинският вицепремиер Ирина Верещук предупреди, че войната срещу Русия ще е по-дълга, отколкото се е очаквало и че руските опити да бъде подчинена Украйна ще са по-продължителни, отколкото досега хората са си представяли.

Военните действия в Украйна

Въпреки тези мерки, украинците продължават успешно да настъпват крачка по крачка, което личи от нови геолокализирани видеокадри.

На първо място – в западната част на Запорожка област, при Работино, има ново геолокализирано видео, което подсказва, че северната част на селото, както и повечето от западната част са в украински ръце. Руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) пише в сутрешния си обзор, че северната част била "сива зона", а популярният руски военен телеграм канал "Рибар" признава, че украинците се "укрепили" в североизточната част "въпреки големите загуби" (популярен руски език всеки път, когато руснаците губят):

Source video, allegedly from four days ago. pic.twitter.com/jjHRLB65y9 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 15, 2023

Отделно, вече има и по-нови геолокализирани видеокадри, показващи украински обстрел в центъра на Работино – тоест украинците са отишли още по-напред в битката за овладяване на този важен за руската отбрана пункт. Работино се намира на 10-12 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол:

Източно от Работино има видеокадри как руски дрон удря бронирана машина Stryker, само че изглежда тя продължава да се движи след удара и явно руският източник, публикувал видеото, го е отрязал. Но мястото на удара показва, че украинската армия вече е достигнала нова, по-далечна локация от досега:

East of Robotyne. A Lancet hits a Stryker APC of the 82nd brigade. Looking at the footage it seems the Stryker continues to move after it was hit, and that’s the reason Russians cut the footage. First time a Stryker is seen so close to the front. pic.twitter.com/jJTbQ5wtgb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2023

В битката за Работино вече се е включила и 82-ра украинска бригада, която е оборудвана с 14 британски танка Challenger, 90 бронирани машини Stryker, 40 бронирани машини Marder и 24 гаубици М119, твърди политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке:

#Update: It's the 82nd Brigade, equipped with 14 Challenger 2s, 90 Strykers, 40 Marders and 24 M119 howitzers. It was trained in the UK. Latest images show a Marder close to Robotyne. pic.twitter.com/vfyLykMvN1 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 15, 2023

(КАРТА) "Рибар" твърди, че украинският пробив при Казашки лагер е спрян и всичко е "разчистено", но няма никакви други руски хвалби по този въпрос. А украинският генщаб изрично казва в сутрешната си сводка, че руснаците заснели пропаганден клип как били избити 150 украински войници в Дома на културата в Казашки лагер, само че всъщност в ролята на украинските войници влизат руски затворници. Има и видеокадри как украинците унищожават руска ракетна система С-300 именно в Херсонска област:

The Ukrainian army destroyed a Russian S-300 air defense system in occupied Kherson oblast. pic.twitter.com/hX2kyFTZDb — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 15, 2023

На границата между Запорожка и Донецка област, по направлението Велика Новоселка – Бердянск, в участъка на фронта "Времевски" украинският генщаб изрично посочва, че село Урожайно (на 9 километра южно от Велика Новоселка) е вече в украински ръце – укрепват се позиции, а украинската артилерия стреля и разчиства следващите руски позиции, за да продължи украинското настъпление.

Що се отнася до направлението към Купянск, Сватово и Кремена (Харковска и Луганска област) прави впечатление, че руското военно министерство и говорителите му обясняват предимно за набор от украински атаки, като определят всички за неуспешни – при Вилшаха (15 километра североизточно от Купянск), Синковка (8 километра североизточно от Купянск), Манковка (15 километра източно от Купянск), горският пояс между Синковка и Линман Переши (12 километра североизточно от Купянск), Новоселовка (14 километра северозападно от Сватово), Новоегоровка (15 километра югозападно от Сватово), Билохоровка (12 километра южно от Кремена). Всичко това е изброено в дневния доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт на войната) със съответните препратки към съответните официални руски изявления и подсказва, че украинската армия отвръща все по-масирано на руските опити да бъде спечелена голяма тактическа победа при Купянск. А при Бахмут изглежда има затишие, с позиционни битки.

Footage from the 3rd separate assault brigade.



“Regrouping of the assault units during the assault. Contact with the enemy at the shortest possible distances and clearing every "hole" in the new positions taken.” pic.twitter.com/38HWXgDTtU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2023

ЧВК Вагнер не е на пълно подчинение на Путин

ISW отново обръща внимание на ЧВК Вагнер и създателя ѝ Евгений Пригожин. Сега фокус са твърдения на канали в Телеграм, известни като приближени на наемниците на Пригожин, относно привличането на командири и бойци на „Вагнер“ от руското военно министерство, в контролираната от него ЧВК Редут. Категорично каналите, близки до ЧВК Вагнер, отричат това, като отново излизат на преден фон препирните с ЧВК Редут от боевете при Бахмут преди няколко месеца. Може би Пригожин не се отказва от борбата с руския военен министър Сергей Шойгу, но дори да е така, не го прави лично – той сега съсредоточава говоренето си за ситуацията в Нигер и защитава интересите си в Африка, като се въздържа да коментира каквото и да е за войната в Украйна: Манипулира ли Путин Африка да скочи на бунт срещу Запада?