Риск от голям руски пробив в Украйна: Реалностите (ВИДЕО)

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете като цяло не се променя. За изминалите 24 часа украинците са регистрирали 86 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 85 предишното денонощие. Картината на руския натиск не се променя особено, но си заслужава да се отбележи, че за втори пореден ден в Лиманското направление има двуцифрен брой отбити руски пехотни атаки по украински данни – 19 общо, което поставя този участък на второ място по интензивност на боевете през последните 24 часа. С това предвижданията на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, че именно Лиманското направление скоро може да стане приоритетно за Русия изглежда се сбъдват, след като в направлението към Купянск не се случва нищо за пореден ден. За последното денонощие основните руски атаки са по линията Терно - Торско, но нито един по-известен руски източник не се хвали с някакъв по-голям руски успех тук: Големият руски пробив на фронта в Украйна: Пропаганда и реалности (ВИДЕО)

Другите най-горещи направления – на първо място е Новопавловското направление (на запад от Маринка: селищата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка от изток на линията Угледар – Курахово, както и Урожайно и Николско, които са от югозапад-юг на Угледар: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник) В това направление са отбити 20 руски пехотни атаки по украински данни. На трето място е направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка), с 18 отбити руски пехотни атаки, а в Бахмутското направление са отбити 16 руски пехотни атаки – освен фронтално срещу Часов Яр там руснаците засилват натиска от юг, по линията Ивановско – Клещеевка – Андреевка (5-10 километра югозапад-запад от Бахмут).

Near Berdychi in the Avdiivka direction, seven pieces of Russian equipment were destroyed, as well as many crews. Work by the 47th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/cZeLE2O1YK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2024

(КАРТА) Вчера следобед руското военно министерство обяви официално Новомихайловка за превзета. Има геолокализирани видеокадри как руснаците издигат знамето си в руините на поредното "освободено" от тях украинско село. Падането на Новомихайловка беше въпрос на време предвид развитието на нещата в последната седмица, когато руската армия правеше минимални, но постоянни стъпки напред там. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че украинската армия се е изтеглила към Константиновка.

Константин Машовец вече обръща внимание на случващото се откъм Запорожка област (Гуляйполе и Велика Новоселка) и че там руснаците се мъчат да си върнат селата Урожайно и Старомайорско, на 9 километра южно от Велика Новоселка (т.нар. участък на фронта "Времеевски"), които загубиха през лятото на 2023 година. Крайната цел – атака от югозапад на Угледар, заедно с идващите от изток руски части, което да постави града в клещи. "Всякакви успешни настъпателни действия на противника в района между Угледар и Золотая Нива биха били оперативно доста лоша новина за украинската армия, особено ако противникът едновременно успее да пробие до Курахово", предупреждава Машовец. За момента руснаците нямат успех във "Вреемевски", констатира военният анализатор и посочва кои са руските части в този участък на фронта и при Гуляйполе – 5-та, 29-та и 36-та руски комбинирани армии.

same area one month ago, i dont see the vehicles, suggesting they are not old undocumented losses but newhttps://t.co/iSZyoQOtMS — imi (m) (@moklasen) April 22, 2024

(КАРТА) Рязко влошаване за украинците има и в Очеретино – най-северозападната точка от моментната линия на боеве на запад от Авдеевка. Има видеокадри, показващи руски войници да се снимат в центъра на селото и то напълно спокойно. Още украински източници потвърждават това, което стана известно преди малко над денонощие – че украински части са се изтеглили без заповед от определени позиции преди да бъде извършена ротация. (КАРТА) Популярният военен украински телеграм канал Deep State не си поплюва и директно казва, че боевете вече се готвят в покрайнините на селото, както и че само в североизточната част на Очеретино има квартал, който сега е поле на битки (сива зона) – квартал "Хидростроители". Deep State иска и сериозни проверки как така се стигна толкова бързо до това лошо положение и лесен бърз напредък на руснаците, а "Рибар" също пише, че по-голямата част на Очеретино е под руски контрол (КАРТА). Руският пропагандист и военен анализатор Семьон Пегов обаче добавя, че в Нетайлово, Уманско, Семьоновка и Бердичи, които са на юг от Очеретино, няма промяна в ситуацията, но е уверен, че скоро руснаците ще превземат Очеретино. Ако това стане, цялата линия на юг може да падне и то по-бързо, което поставя под въпрос кога руската армия би имала възможност да стигне до Покровск (път O0544 Керамик – Миргород е особено важен) и има ли къде другаде източно преди града да бъде спряна от нова украинска защитна линия (КАРТА 1 и КАРТА 2). Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче смята, че евентуален "руски джоб" от Очеретино, а дори и от Новокалиново и Бердичи, няма да е достатъчен като плацдарм за бърз голям руски напредък с много сили към Покровск. Опасно ще е обединение и поставяне под пълен руски контрол на цялата линия Бердичи – Новокалиново, но идващата скоро западна помощ за украинската армия ще даде малко време на руската армия да напредне още повече значимо напред, преди украинците да имат достатъчно боеприпаси и нови оръжия, за да ги посрещнат и дори върнат назад.

Russian troops in the center of Ocheretyne. The settlement is mostly Russian controlled now, while they continue to advance north and west.



Tonight’s SitRep I will elaborate a bit more why Russians were able to advance so quickly into the town. pic.twitter.com/kjEEmlNXoW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2024

Съгласно официална сводка на украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 16 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна и 2 балистични ракети "Искандер-М" от Белгородска област. Свалени са 15 дрона – над Николаевска, Одеса, Киевска и Черкаска област. Украинското командване "Юг" обаче съобщи, че в Одеса има 7 ранени, след като дронове са атакували града и е ударена жилищна сграда. Кметът на града Генадий Труханов уточнява, че щети има по 14 жилища.

Харков се превръща в бедстващ град

Поредната руска атака срещу втория най-голям украински град Харков затвърждава позицията на немалко анализатори, че Русия вече провежда целенасочена кампания по обезлюдяване на града – като бомбардира ключови за съществуването му цели, най-вече обекти от енергетиката, водоподаването и комуникациите: Жестоки удари по Харков: Руснаците сринаха телевизионната кула (ВИДЕО)

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) продължава да смята, че ако Украйна получи съществена американска помощ, което изглежда ще стане скоро, Русия има много малък шанс за успех в евентуална наземна офанзива срещу Харков. Няма още видими признаци руснаците да се организират да направят такова нещо – но въздушните им удари стават все по-опасни предвид явния недостатък на ПВО в Украйна и то в контекста на многопластова руска операция за създаване на паника сред жителите на Харков (постоянно облъчване от руски пропагандни източници на информация като например мрежата "Царград" на руския олигарх Константин Малофеев, че в Харков ще стане по-зле от Бахмут и Авдеевка) с цел да избягат и напуснат града.

На фона на този руски натиск, инструкторът на отрядите "Щурм Z" Святослав Голиков обсъжда руските дронове "Судоплатов" в своя публикация в Телеграм. Тези ударни дронове са най-разпространения модел в момента за руската армия в Украйна. Голиков обаче ги оценява като нискокачествени – главно защото работят на честоти, които лесно се прехващат от украинците и безпилотните руски апарати често биват обезвреждани със заглушаване. Отделно Голиков твърди, че самите дронове имат доста производствени дефекти.

А за финал - споделяно в социалните мрежи видео, за което се твърди, че показва как руски пенсионери се борят за изхвърлени остатъци от храна с изтекъл срок на годност в Санкт Петербург: