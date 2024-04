Ново оръжие за Украйна от САЩ: Следващите действия на Русия - оценка (ВИДЕО)

От американска страна вече има уверения, че веднъж пакетът да стане закон, ще има бързи доставки – каза го както генерал Патрик Райдър, говорител на Пентагона, така и зам.-министърът на отбраната с ресор международни отношение д-р Селест Уоландър. Очаква се първият транш на бъдещата американска военна помощ да е основно боеприпаси – 155-мм снаряди, ракети и т.н., като именно снарядите и ракетите може да бъдат доставени най-бързо, в рамките на "дни", увери генерал Райдър. До юни 2024 година Украйна най-вероятно вече ще е в значително подобрена позиция на фронта, изчислява ISW, като прави оценка, че за лятната руска офанзива руското военно командване е правило сметки и планове относно бъдещите операции с мисъл, че голямата американска помощ ще се бави още – включително и това да използва части, които не са екипирани и окомплектовани като по учебник, защото ще се бият срещу страдащи от голям недостиг на боеприпаси и хора украински части. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър (там те са мнозинство) вече каза и кога може да се очаква гласуване на новата американска помощ в горната камара на Конгреса: Лош ден за Путин: За какво ще бъдат разпределени 61 млрд. долара в Украйна

Reported as a Russian S-400 air defense system radar/control center being targetted by Ukrainian HIMARS. pic.twitter.com/ZppznHGJnL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2024

За да има решителен пробив обаче, Украйна трябва да получава западна военна помощ навреме и при сигурни разчети, за да може да прави и реализира оперативни планове, предупреждава ISW. И напомня – режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин все още може още повече да постави руската икономика на военна основа и да прибегне до по-открита мобилизация – Украйна също трябва да решава проблеми с недокомплект от войници на своите части.

На този фон в Русия вече не сдържат гнева си, особено ултранационалистите – любимата им нова пропаганда е как САЩ дали оръжие на Украйна на рождения ден на Хитлер. Украинските отговори в социалните мрежи са духовити, особено този:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Както стана ясно и по-горе, Русия продължава да увеличава интензивността на бойните действия. Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, за изминалото денонощие е имало 115 бойни сблъсъка по целия фронт. За сравнение, предишното денонощие бяха 102. Най-горещото направление е това на запад от Авдеевка (Покровското от руска гледна точка) – 32 отбити руски пехотни атаки, по познатата линия от юг на север на 15-тина до 25 километра западно от Авдеевка: селата Невелско – Яснобродовка – Уманско – Семьоновка – Бердичи – Очеретино – Новокалиново. На второ място е Бахмутското направление – 28 отбити руски пехотни атаки, като вече е посочено микрорайнон „Нови канал“ като място на боеве т.е. явно има руски щурмови групи, достигащи до този район на запад от най-източното предградие „Канал“ на Часов Яр: Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ). На трето място е Новопавловското направление (населените места Григоровка, Новомихайловка, Водяне и Урожайно) – 25 отбити руски пехотни атаки и специална забележка в украинския отчет за тежки бомбардировки с авиационни бомби.

(КАРТА и СНИМКА) Вече има данни, че руснаците са стигнали до най-западната част на Новомихайловка – снимка с руски войници, развяващи руското знаме. Геолокализирани ВИДЕОКАДРИ 18+ обаче показват поредна загуба на тежка руска военна техника и руски войници след обстрел с противотанкови ракети и дронове. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише уверено, че Новомихайловка е паднала и сега украинците са се преместили в съседната Парасковивка, откъдето водят операции. Освен това, имало руски тактически успехи в Красногоровка и Григоровка. Специално за Красногоровка обаче популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че украинците извършват контраатаки в източните покрайнини, но не били много успешни. "Рибар" все още не бърза да обяви Новомихайловка за превзета.

Впечатление прави, че руснаците постепенно засилват натиска при Урожайно, на 9 километра южно от Велика Новоселка. Велика Новоселка се намира югозападно от Угледар, докато линията Красногоровка – Григоровка – Новомихайловка е източно от града, ясна е непосредствената руска цел в това направление: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

Urozhaine

RU tank assaults, 2 infantry dismount and attack. The retreating tank gets struck by various fires&explodes on a mine.

Infantry reach: 47.737145, 36.827518

Destr. Tank: 47.734999, 36.834242@UAControlMap @GeoConfirmed

src: https://t.co/XX6jKerOKg pic.twitter.com/AvdQbS5qTz — imi (m) (@moklasen) April 20, 2024

(КАРТА) За направлението на запад от Авдеевка е очевидно, че руски щурмови групи с леко въоръжение опитват и напредват по жп линията към Очеретино, най-северната част от сегашния фронт на запад от Авдеевка (ВИДЕО, 18+ показва колко жестка е цената, която руснаците плащат). Това създава опасност те да бъдат ударени заради прекомерно навлизане напред, но само ако украинците имат достатъчно ресурс в този участък на фронта. "Рибар" предупреждава, че украинците прехвърлят резерви към Очеретино и настъпват в района на Семьоновка, докато Пегов противоречи – украинските части били изтласкани от Семьоновка. Украинският генщаб продължава да посочва Семьоновка като място на боеве. Пегов смята и, че украинците няма да издържат дълго в Бердичи, защото там има интензивни руски бомбардировки, а и вече има заплаха от север за населеното място, откъм Новокалиново, Новобахмутовка и Очеретино.

(КАРТА) При Часов Яр няма нещо по-значимо като промяна – двата руски източника говорят общо, как имало тежки обстрели. По украински данни, по път Т0504, от Ивановско към Часов Яр, има нови руски позиции.

Ivanivske, west of Bakhmut. Yet another town totally ruined by daily Russian bombardments. Bringing Russkiy Mir. pic.twitter.com/aPMhkTh47i — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2024

Именно откъм Ивановско обаче има геолокализирани видеокадри на горящ руски бронетранспортьор – както и кадри какво се случва в Лиманското направление:

Chasiv Yar - Ivanivske

0:00-0:09

RU IFV, possibly BMD or BMP-3, on the main road, gets struck on the way back and burns out

48.58023, 37.911800 destr. IFV

(48.572832, 37.898746 furthest forward position)@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/UTY41tjxqF pic.twitter.com/QnqzFFREjC — imi (m) (@moklasen) April 20, 2024

За втори пореден ден в направлението към Лиман има двуцифрен брой руски пехотни атаки – 10 отбити за последното денонощие по украински данни. Там боевете продължават да са при Терно, на 15 километра западно от град Кремена:

An inside look at units of the 63rd Brigade conducting operations in the Terny-Lyman direction. pic.twitter.com/agGhmesD35 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2024

Геолокализирани кадри на обстрел, при който са избити руски войници със снайперистки огън, показват и друго - украинците са на нови позиции, по-близо до Кремена. Тактически успех, който обаче не е голям пробив:

Half a platoon of lemmings is eliminated by sniper fire or small arms fire from 81st Brigade outside Bilhorivka.



Location around: 48.938751, 38.254161



Video cut (2:19-end on original)@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/B00gw3Pbku — PJ "giK" (@giK1893) April 20, 2024

В Южна Украйна, боевете остават доста позиционни, особено при Работино - на 10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол от времето на неуспешната лятна украинска контраофанзива през 2023 година. Геолокализирани видеокадри, които можете да видите под този текст, дават представа какво става в Работино:

