Жестоки удари по Харков: Руснаците сринаха телевизионната кула (ВИДЕО)

"В 16:36 ч. телевизионната кула в Харков, която се намира на улица "Деревянко", беше поразена, една трета от кулата е отрязана, на нея имаше комуникационна антена за ПВО", цитира свой източник агенцията. По думите на източника в момента системите за противовъздушна отбрана в Харков могат да работят само на минимално разстояние и нямат връзка помежду.

Според съобщение на губернатора на Харков Олег Синегубов няма жертви при атаката, тъй като служителите са били в укритието. Той също съобщава, че в момента има прекъсвания на сигнала на цифровата телевизия.

⚡️ Occupiers hit a TV tower in Kharkiv



The video, which is being circulated by local media, shows that the city's TV tower was damaged and its spire collapsed. It is reported that there are problems with the digital signal. pic.twitter.com/3kMPM1lZ1N